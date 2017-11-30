Идет регулярный чемпионат КХЛ, и в декабре казанский клуб сыграет пять матчей, причем все – на домашней арене, что крайне редко случается.

2 декабря – «татарстанское дерби» с нижнекамским «Нефтехимиком» (17.00).

4 декабря – встреча с минским «Динамо» (19.30).

6 декабря – эпохальный матч – в гости в Казань приезжает сборная «Газпрома», выиграть у которой в этом сезоне нереально. Но «Ак Барс» на выезде сумел отобрать очки у питерцев.

8 декабря казанцы примут ярославский «Локомотив», а вот перед паузой на «Кубок Первого канала» билялетдиновцы сыграют еще с динамовцами Москвы 11 декабря (19.30). Удачи!