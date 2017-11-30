В Москве прошла жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу.

Сборная России на правах страны-организатора возглавила группу A, в которую попали также сборные Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Так что матч открытия россияне проведут против сборной Саудовской Аравии. Более удачную группу сложно было представить.

В других группах сойдутся такие команды:

Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран

Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия

Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия

Группа Н: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

В первом туре группового раунда в каждой группе сыграют первая и вторая команды, а также третья и четвертая.