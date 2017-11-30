В рамках Международного дня инвалидов Министерством юстиции Республики Татарстан запланировано проведение мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи инвалидам I, II и III групп, детям-инвалидам, а также их законным представителям и представителям.

Бесплатная юридическая помощь будет оказываться 4 декабря 2017 года с 10 до 13 часов в государственном автономном учреждении социального обслуживания «Центр реабилитации инвалидов «Восхождение» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан по адресу: г. Казань, ул. Дубравная д. 43 В. Проезд автобусами № 46, 95 до остановки общественного транспорта «Экопарк Дубрава».

В мероприятии примут участие представители Отделения Пенсионного фонда России по РТ, Управления Федеральной налоговой службы по РТ, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ, федерального казенного учреждения «Главное бюро медико – социальной экспертизы по Республике Татарстан» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Государственной инспекции труда в РТ, Министерства юстиции РТ, Министерства здравоохранения РТ, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерства земельных и имущественных отношений РТ, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, Государственной жилищной инспекции РТ, Адвокатской и Нотариальной палат РТ, муниципальных казенных учреждений «Комитет земельных и имущественных отношений исполкома муниципального образования города Казани» и «Управление жилищной политики исполкома муниципального образования города Казани».

Телефон для справок: (843) 223-02-13.