С предприятиями, на которых зафиксированы систематические невыплаты зарплат, платежи в «конвертах», есть задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, продолжает работу специальная межведомственная комиссия и Координационный совет по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В ходе проведенных мероприятий ООО «Сфера-Трейдинг» г.Набережные Челны, находящееся в конкурсном производстве, частично погасило задолженность по заработной плате перед 56 работниками в размере 515,2 тыс.рублей. Также погашена задолженность по зарплате на общую сумму 9005,5 тыс. рублей перед 240 работниками ООО «Джукетау» Чистопольского муниципального района РТ, осуществляющего свою деятельность в отрасли сельского хозяйства.

Работа с организациями и учреждениями, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, будет продолжена, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.