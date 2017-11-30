Две организованные группы задержаны полицией в Елабуге.

Две группы подозреваемых, которые занимались обналичиванием денег, задержаны в РТ, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Организованные группы были созданы двумя жителями Елабуги. Они проводили банковские операции, хотя не имели на это лицензии. Суммарно группы получили более 21 млн рублей.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ были задержаны 8 человек. При обысках обнаружены: более 100 печатей организаций, свыше 500 пластиковых карт, чековые книжки. Возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность.