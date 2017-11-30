С начала года 556 казанцев заселились в долгострои.

В этом году в Татарстане 556 дольщиков заселились в 4 проблемных дома. Все объекты были сданы в Казани, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ильшат Гимаев.

Первым объектом стал дом №5 на ул. Адоратского, д. 71а. Застройщиком изначально было ООО «Фирма «Свей», окончания строительства ожидал 101 дольщик.

«В принципе они уже юридически квартиры оформляют, но я знаю, что ключи от квартир еще не получили. Дело в том, что там 326 квартир принадлежат „Тимер Банку“ (находится под временным управлением Агентства по страхованию вкладов — прим. Т-и). Есть моменты, связанные с пуском тепла. Мы совместно с исполкомом Казани и АСВ работаем над этим вопросом. Дом уже сдан, как только АСВ решит вопрос об оплате пуска тепла и содержания дома, дольщики заселятся в квартиры», — рассказал Гимаев.

В министерстве положительного решения АСВ ждут до конца ноября — начала декабря, добавил замминистра.

«При этом есть положительные моменты, буквально вчера стало известно, что „Ростех“ возьмет под свое крыло на допсанацию „Тимер Банк“. Это вселяет уверенность, что „Ростех“ обратит внимание на эту проблему», — добавил Гимаев.

Второй объект, введенный в эксплуатацию в этом году, — это блоки А, Б, Д, Ж, Ж* дома №1 по ул. Ак. Губкина (ООО «ФОН»), квартиры получил 221 дольщик.

«Дальше идет блок-секция №4 дома №6 по ул. Б. Урманче (застройщик — ООО „Фон-Ривьера“, 136 дольщиков). Дом долго не сдавался, потому что не были решены вопросы по стилобату (общий цокольный этаж, объединяющий несколько зданий — прим. Т-и), парковке. Все решения пока не были приняты, даже несмотря на то что блок-секция была максимально готова, объект не вводился. Этот вопрос тянулся, и наконец-то к концу лета дом успешно сдался», — сообщил чиновник.

Также 98 дольщиков получили ключи от квартир в 128-квартирном доме на ул. Четаева (застройщик — ЗАО «Вектор») и 221 дольщик заселились в дом №1 по ул. Ак. Губкина (застройщик — ООО «ФОН»), добавил замминистра.