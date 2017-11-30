Наиболее сложная обстановка завтра сложится в западных районах РТ.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан»:

2 декабря в западных районах Республики Татарстан ожидается ухудшение погодных условий: утром и днем усиление южного ветра до 16 м/с; во второй половине дня и вечером снег, метель.

Ночью и днем 3 декабря на территории республики под влиянием активных фронтальных разделов ожидаются: осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, местами с ледяным дождем; местами метели с ухудшением видимости до 500 м и менее, гололед и сильный юго-западный ветер порывами до 15 – 20 м/с.

4 декабря – осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололед и сильный ветер порывами до 17 м/с. На дорогах гололедица, местами сильная, в отдельных районах образование снежных заносов.

ГУ МЧС России по Республике Татарстан населению рекомендует:

Общие рекомендации населению по усилению ветра, метели и ухудшению видимости:

1. По возможности избегайте поездок, откажитесь от длительных прогулок на природе;

2. Любителям активного отдыха на природе рекомендуется иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации;

3. При ухудшении видимости следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию на местности;

4. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;

5. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям.

Водителям:

1. При движении на автомобиле в данных условиях отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;

2. Уделять внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин;

3. Избегать внезапных торможений, при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно;

4. Следует несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас;

5. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии;

6. Двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках.

Пешеходам рекомендуется:

1. Быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;

2. Пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, помнить, что из-за недостаточной видимости и из-за скользкого дорожного покрытия водителю требуется больше времени для остановки транспортного средства;

3. Для перехода проезжей части использовать по возможности только надземные или подземные пешеходные переходы;

4. Не перебегать трассу перед движущимся транспортом;

5. Двигаться только навстречу транспортному потоку;

6. Использовать жилет повышенной видимости или прикрепить на одежду светоотражающие элементы.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб: «101, 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

Телефон доверия ГУ МЧС России по РТ: 8 (843) 227-46-96.