РФПЛ наконец-то поддержала предложение ввести в российском чемпионате лимита на легионеров «10+15». При этом лимитирование должно быть в заявке на сезон, а не на поле.

Сейчас, согласно правилам РФПЛ, на поле могут одновременно находиться до шести иностранных игроков, и при этом на сезон можно заявить неограниченное количество легионеров.

Система «10+15» была предложена группой под руководством председателя Объединения отечественных тренеров Михаила Гершковича еще в 2015 году. Она подразумевала, что клуб может завить только 10 легионеров на весь сезон, но отменяла ограничение на количество легионеров, находящихся на поле одновременно.

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига поддержала предложение рабочей группы. Окончательное решение будет принято в декабре на заседании исполкома РФС.