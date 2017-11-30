Во Флоренции 30 ноября прошла жеребьевка волейбольного мужского ЧМ-2018. Напомним, чемпионат на этот раз пройдет в двух странах – Италии и Болгарии – с 10 по 30 сентября.

Так вот, по итогам жеребьевки соперниками россиян по группе С станут сборные Сербии, США, Австралия, Тунис и Камерун.

Матчи первого этапа россияне проведут в итальянском Бари. На первом этапе необходимо в группе попасть в первую четверку. Затем будут организованы две группы по 8 команд, и три лучшие из каждой группы выйдут в «Финал шести». При этом очки, набранные на предварительных этапах, сохраняются.