Сегодня, 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, в традиционной благотворительной акции АО «Татмедиа» принял участие главный врач ГАУЗ "Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики Татарстан" Нияз Галиуллин.

В ходе акции Нияз Ильясович выписал ряд республиканских журналов и газет для социальных учреждений республики, в том числе и газету «Казанские ведомости» для Верхнеуслонского дома-интерната для престарелых. «Верхнеуслонский район - это моя родина», - объяснил он свой выбор.

Не осталась равнодушной в этот день к акции, проходящей в холле АО «Татмедиа», и заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева. Фарида Фатыховна подписала на газету «Казанские ведомости» своих родителей и Союз ветеранов РТ. «Молодежь читает больше в электронном виде, а поколение наших родителей предпочитают газету в классическом виде, чтобы ее можно было полистать, подержать в руках. Пусть подписка станет моим новогодним подарком для ветеранов нашей республики», - сказала замминистра здравоохранения.