В это воскресенье, 3 декабря, в Государственном Большом концертном зале им. С.Сайдашева состоится социально-культурный форум «Искусство добра», приуроченный к Всероссийской декаде инвалидов.

В программе - художественная выставка, круглый стол и благотворительный концерт с участием талантливых артистов с ограниченными возможностями, а также начинающих и известных музыкантов Казани. Вход на мероприятие свободный.

В полдень в камерном зале ГКБЗ им. С.Сайдашева начнется круглый стол на тему «Социокультурная реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья».

Затем гостей форума ждет концерт, который на одной сцене объединит артистов с ограниченными возможностями здоровья и известных музыкантов города. В программе музыка в разных жанрах и стилях - от барочной до современной эстрадной.

На концерте выступят Владимир Гаранин, Александра Кашина, ансамбль жестового пения «Крылья», вокально-инструментальный ансамбль «НеЗаМи», ученики казанских музыкальных школ - Зарина Блинникова (фортепиано), Джамиль Хамитов (скрипка), Вера Астафьева (скрипка), Анастасия Гребнева (вокал), Маргарита Дашиева (вокал), Татьяна Борисова (виолончель). Своих коллег по сцене поддержат профессиональные мастера музыкального искусства - камерный оркестр «Новая музыка» под управлением Анны Гулишамбаровой, Государственный камерный хор РТ под управлением Миляуши Таминдаровой, вокалисты Айдар Сулейманов, Мария Семенова, Ольга Федянина, Рустем Насыбуллин, аккордеонист Алмаз Ахметзянов, финалист детского Евровидения-2017 - группа «Очечи», группа «Даешь молодежь» и другие.

На выставке «Дари добро» будут представлены картины и изделия прикладного искусства мастеров с ограниченными возможностями здоровья - известной художницы Риммы Хадиевой и учащихся детских художественных школ Казани.

Благотворительный форум «Искусство добра» проходит в ГБКЗ им. С.Сайдашева с 2014 года. Задачи форума - содействие процессу социальной реабилитации инвалидов средствами искусства и культуры, а также формирование инклюзивного общества, где ценность личности человека не зависит от его физических способностей.

Организаторы форума - Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерство культуры РТ и Государственный Большой концертный зал им. С.Сайдашева, сообщает пресс-служба ГКБЗ им. С.Сайдашева.