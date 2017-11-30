С 1 по 3 декабря под Казанью, на территории ДОЛ «Байтик», состоится VIII межрегиональный фестиваль поисковой песни и агитбригад «Ровесников следы - 2017».
В заочном этапе приняли участие более 600 человек. Из них в очный тур прошли 200 участников из разных регионов РФ: Кемеровской, Псковской, Ярославской, Владимирской, Нижегородской областей, Республики Татарстан, Удмуртии, Чувашии. Завершится фестиваль гала-концертом, в котором примут участие лауреаты и дипломанты фестиваля, члены жюри, почетные гости.
Основные номинации фестиваля: «Поисковая песня», «Военно-патриотическая песня», «Художественное слово» (по тематике фестиваля), «Авторская песня» (по тематике фестиваля), «Агитбригада» (литературно-музыкальная композиция). Организатором выступило некоммерческое партнерство «Снежный десант».
Гала-концерт, награждение победителей и подведение итогов фестиваля пройдут в концертном зале ДОЛ «Байтик» 2 декабря, сообщают организаторы феста.
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