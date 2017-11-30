Центр дополнительного образования «Заречье» на прошлой неделе получил разрешение на образовательную деятельность.

Это означает, что детское учреждение после капитального ремонта полностью соответствует всем необходимым требованиям и почти тысяча юных жителей Кировского района могут беспрепятственно посещать дом, который дарит увлекательное детство. Корреспонденты «Казанских ведомостей» посмотрели, каким стал центр «Заречье» после масштабных преобразований.

Напомним, в 2016 году городская прокуратура выдала предписание о закрытии учреждения, потому что оно не соответствовало санитарным нормам. Тогда родители детей, лишившихся возможности заниматься творчеством и спортом, обратились к Президенту Татарстана.

При поддержке Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина на проведение капремонта в трехэтажном здании центра площадью 2,3 тыс. кв. м выделили 81 млн рублей.

Почти за год полностью отремонтировали все помещения центра, оборудовали 44 класса для секций и кружков, в том числе для занятий техническим творчеством (судо- и автомоделирование). У ребят появились вместительные актовый зал и спортзал.

И вот «Заречье» после тщательной и длительной проверки лицензирующим органом - Департаментом надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки РТ - получило лицензию. Теперь детское учреждение полностью соответствует санитарным нормам и требованиям противопожарной безопасности. Также была дана положительная оценка педагогических ресурсов и образовательных программ.

Перемены бросаются в глаза, едва оказываешься на большой территории центра. С унылым пейзажем, где, кроме старых тополей и полуразрушенной детской площадки, ничего не было, поработали ландшафтные архитекторы. Теперь у учащихся «Заречья» есть внушительных размеров летняя эстрада, площадка для пленэра, место для игр на открытом воздухе. А во дворе построены большая юрта и два вигвама. Настоящих, не бутафорских, проверяли самолично.

Первое впечатление, когда заходишь в отремонтированный центр, - это насыщенность солнечным светом. Такое ощущение, что он проникает в здание со всех сторон. Но откуда? Ведь на дворе даже днем сумрак. Такой визуальный эффект дает цветовое оформление стен. Все три этажа в оттенках небесного, морского и солнечного. Ощущение летнего дня усиливает наполненность здания звонкими детскими голосами.

Наш гид - директор центра Татьяна Сорокина. Она с нескрываемой радостью и гордостью проводит для корреспондентов экскурсию. Понять руководителя легко - все увиденное приятно впечатляет.

В атлетическом зале аншлаг. На тренажерах, которых здесь немало, накачивают мышечную силу подростки.

- У нас занимаются мальчики и девочки с 14 лет, - говорит Татьяна Викторовна. - Обязательное условие - разрешение от педиатра, что физические нагрузки ребенку не противопоказаны. Бицепсы - это прекрасно, но мы должны быть уверены, что занятия не навредят подросткам. Занятия проходят под присмотром опытного педагога-тренера.

Далее Татьяна Викторовна показывает нам комнаты картинг-клуба, объединения водно-моторного спорта, настольного хоккея. Все они долгожители центра, работают более 10 лет. В основном это место сосредоточения мальчишек, поэтому здесь шумно и весело, особенно когда разгораются спортивные баталии в настольном хоккее.

- Вы не смотрите, что это игра, - говорит руководитель «Заречья». - Ребята - постоянные призеры районных и городских соревнований. В прошлом году выиграли кубок по городу. Впрочем, не только они. Практически каждое объединение центра, будь то театральное, вокальное, экологическое, хореографическое и так далее, ежегодно побеждает в соревнованиях, фестивалях, конкурсах районного, городского, всероссийского и даже международного уровней.

- А это наша гордость! - распахивает очередные двери Татьяна Викторовна. - Здесь раньше был спортзал, который находился в ужасном состоянии. Авторы проекта сделали нам большой подарок и устроили здесь актовый зал, которого в центре до этого не было. Теперь здесь большие современные окна, такая же сцена, зрительный зал с мягкими креслами. Мы планируем проводить в нашем актовом зале творческие мероприятия на уровне района, города и даже республиканские мероприятия готовы принять. А спортзал переехал в соседнее помещение. Там сейчас мальчики занимаются самбо, дзюдо и другими силовыми видами спорта. Условия там тоже замечательные.

Изостудия, музей, студии вокала, игры на гитаре, театральная студия - это лишь небольшая часть помещений, в которых мы побывали. Всюду современный дизайн, новая мебель, необходимое для занятий оборудование.

- Стены оформляли наши педагоги, - особо отметила Татьяна Викторовна. - Получилось стильно и эксклюзивно, такого точно больше нигде нет.

Впечатлили нас профессиональная студия звукозаписи, оснащение театрального объединения, где ребят учат актерскому и театральному мастерству. Здесь установлены настоящие гримерные столы. Есть своя костюмерная, где на любой случай имеются 2434 костюма.

В век гаджетов и прочих электронных игрушек найти детей, увлекающихся шахматами, кажется, сложно. А в «Заречье» шахматный клуб пользуется большим спросом.

- Шахматное объединение полностью оснащено всем необходимым: профессиональные столы, электронные часы, магнитные доски, - продолжает обзор Татьяна Викторовна. - Сейчас в нем занимаются 60 человек от 6 до 18 лет. Но желающих гораздо больше.

Театр моды «Юнита» работает уже 25 лет. Девочки сами разрабатывают модели, кроят, шьют. В день нашего визита юные модели готовились к показу на поволжском конкурсе КФУ «Национальное достояние».

- Буквально на днях девочки привезли награду из Йошкар-Олы, где проходил всероссийский фестиваль-конкурс детского творчества «Звездная карусель», - говорит Татьяна Викторовна. - Коллекция «Времена года» заняла первое место.

Экскурсия, которая длилась целый час, пролетела незаметно. Увы, нам не удалось посмотреть все, но и того, что увидели, хватило, чтобы впечатлиться. Делаем большой акцент - все, абсолютно все занятия в центре проводятся бесплатно. Такое было только во времена нашего далекого детства.