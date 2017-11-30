В общей сложности жители республики оплатили налогов на сумму 464 млрд рублей, из которых 183 млрд были направлены в консолидированный бюджет Татарстана. Также 111 млрд рублей перечислены в качестве страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Тем не менее часть татарстанцев не спешат с платежами - на исполнении у судебных приставов УФССП по РТ находится 270 тыс. решений суда, связанных с невыплатой налогов. О подробностях налоговой кампании 2017 года в Татарстане в ходе пресс-конференции рассказали заместитель руководителя Управления ФНС по РТ Андрей Никиташин, заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ Эльвира Лабашова, а также начальник отдела Управления экономической безопасности МВД по РТ Ринат Акчурин.

Как отметила Эльвира Лабашова, в 2017 году гражданам, имеющим долги по налогам, было направлено около 718 тыс. требований по их уплате на сумму свыше 21 млрд рублей. Судебные приставы сумели списать со счетов должников около 11 млрд рублей, еще 1,6 млрд дошли до консолидированного бюджета РТ благодаря усилиям созданной в 2016 году межведомственной комиссии по взысканию задолженностей по налогам и сборам. Таким образом, татарстанцы имеют долгов по налогам еще примерно на 10 млрд рублей, однако из них 6 млрд приставы планируют взыскать в скором времени.

Андрей Никиташин напомнил, что с этого года несвоевременная уплата налогов стала накладней: пени выросли в два раза. В то же время новая редакция статьи 198 УК РФ предполагает наказание за неуплату налогов вплоть до 3 лет лишения свободы.

Впрочем, такие нарушители все равно находятся. По словам Рината Акчурина, в Татарстане в этом году было заведено 51 уголовное дело по фактам преступлений, предусмотренных статьями 198 и 199 УК РФ. Еще 13 дел заведено в адрес руководства фирм, занимающихся так называемым обналичиванием НДС.