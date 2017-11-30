Альметьевск, вот уже более полувека именующийся нефтяной столицей Республики Татарстан, сейчас претендует еще на одно звание - города для велосипедистов. Полтора года в Альметьевске внедряется проект по строительству велоинфраструктуры.

Разработчиками стали специалисты датского проектного бюро Copenhagenize Design Company. Цена «велосипедизации» города - 3,6 млн евро. Спонсором выступила компания «Татнефть», часть средств была выделена из городского бюджета. Наш корреспондент побывала в нефтяной столице Татарстана, чтобы оценить результаты проделанной работы.

Центральная улица Альметьевска - улица Ленина. В свое время днем здесь кипела деловая жизнь, вечерами прогуливались семейные пары с детьми, влюбленные. Увы, сегодня Альметьевск испытывает те же проблемы, что и другие российские города: отток молодежи в мегаполисы, где есть учеба, работа, развлечения и перспективы.

Современная улица Ленина - тихая, малолюдная и в будние дни, и в выходные. Та же картина и на других крупных магистралях города. Разве что возле торговых центров оживленно да на новых детских площадках.

По замыслу мэра Альметьевска Айрата Хайруллина, велосипедный проект должен был вдохнуть в улицы города новую жизнь, привлечь молодежь к спорту. Авторы проекта стремились сделать Альметьевск городом, где люди всех возрастов, разного достатка могли бы ездить на велосипедах, используя безопасную и связную инфраструктуру, вобравшую лучшие практические решения.

«Велосипедизация» города началась в мае 2016-го. Уже в первый год планировалось построить 50 км выделенных дорожек. Руководством города была поставлена цель - добиться за 5 лет роста доли велопоездок на 10% и увеличения на 20% количества школьников, приезжающих на учебу на велосипеде. Задумывалось, что велоспорт в Альметьевске станет популярным у всех горожан, а езда на двухколесном транспорте - безопасной. Параллельно со строительством велоинфраструктуры в городе шла рекламная кампания, которая пропагандировала велосипедный спорт. Это делалось, чтобы новые дорожки не пустовали и были доступными для катания круглогодично.

Представьте, не прошло и двух лет, как большая часть этих задач была решена. Вся центральная часть Альметьевска буквально оплетена выделенными велодорожками. На улице Ленина для этого даже были пущены под лопаты строителей газоны. Прямо посередине, между деревьями, проложена асфальтированная велотропа.

Казанские велосипедисты, глядя на эту развитую инфраструктуру, могут обзавидоваться. На каждом перекрестке Альметьевска установлен знак для велотранспорта. Вдоль всей трассы стоят наклонные урны, чтобы велосипедисту было удобно бросить в них мусор, при этом даже не останавливаясь. На перекрестках перед светофорами установлены табло со счетчиками и специальные поручни, чтобы велосипедистам можно было держаться за них во время остановки.

Очень удобно съезжать с велодорожек. Здесь нет высоких бордюров, как на пешеходных дорожках, только пологий спуск. Я заметила, как на обычном тротуаре молодая мама долго и с усилием пыталась поднять колеса коляски, чтобы переехать через бордюр. А велосипедист лихо проехал в это время по своей выделенной полосе. Его движению ничего не мешало!

Казалось, разработчики проекта постарались предусмотреть все: пешеходные дорожки в местах остановок общественного транспорта, светоточки, которые указывают дорогу в темное время суток. Возле каждого учреждения, школы есть велосипедные стоянки. Ездить на двухколесном транспорте можно даже зимой.

- Вы представляете, как уважают в нашем городе велосипедистов? В новогодние каникулы все велосипедные дорожки были вычищены до асфальтового покрытия. Даже синие светоточки были видны! - восхищается житель Альметьевска Николай Краснобаев. - Вот только тротуары в центре города были завалены снегом.

Город нефтяников сам по себе небольшой. Население немногим больше 154 тысяч человек. На машине и часа будет много, чтобы объехать Альметьевск вдоль и поперек. Так что, пересев на велосипед, можно вполне обойтись без общественного транспорта. Получается, экономия денег и укрепление здоровья.

- Да, это так, - соглашается местная жительница Раиса Дегтярева. - Только вот мне уже 75 лет, на велосипед если и сажусь, то только несколько раз летом. А все остальное время мне и моим сверстникам нужны простые комфортные тротуары, которых в Альметьевске нет. Посмотрите на улицу Ленина от ее начала в районе автовокзала и до выезда из города. Почти вся в глубоких трещинах, выбоинах, ямах. Помнится, последний раз асфальт здесь укладывали еще в начале 2000-х годов.

- Велосипедный проект нам нравится, - вступает в разговор еще одна жительница Альметьевска Зоя Гусакова. - Только надо, чтобы и велосипедисты, и пешеходы были в равных условиях. Сейчас получается, что все блага им, а нам, пешеходам, остается ковылять по ямам. Одно время дошло до того, что нас сгоняли с велосипедных дорожек, чтобы мы по ним не ходили. Говорили даже, что молодых мам с колясками штрафовали за прогулки по велодорожкам. Правда, потом городская власть опровергла эти слухи, но суть от этого не меняется. На наших глазах происходит перекос. Незначительная часть населения оказывается в привилегированном положении, а большая его часть в ущемленном - нас лишили комфортного передвижения в городском пространстве.

- Я не согласен с теми, кто ворчит, что нам уделяется больше внимания, - отвечает женщинам велосипедист с 15-летним стажем Рафик Гильманов. - Вступайте в наши ряды и тоже будете ездить по удобным дорожкам. Меньше будете болеть, на жизнь смотреть станете с огоньком.

Признаться, мне нечего было возразить моим случайным собеседникам. Пройдя несколько десятков метров по выщербленному тротуару, я перешла на ровную, комфортную велодорожку. При этом невольно вспомнила слова главного автора проекта Микаэля Колвилл-Аднерсена: «Лучшие велогорода мира имеют отличный общественный транспорт и сильную пешеходную культуру».