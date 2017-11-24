Вот и наступила зима. Самое время порадовать близких собранным осенью урожаем тыкв - овощами солнечного цвета. При готовке учтем, что у православных 28 ноября начался Рождественский пост, который продлится до 6 января. Традиционно предлагаем для своих читателей рецепты постных и очень вкусных блюд.

Драники из тыквы

Ингредиенты: тыква свежая - 500 г, лук репчатый - 1 шт., крахмал - 1 ч. ложка, манная крупа - 2 ст. ложки, карри - 1 ч. ложка, растительное масло - 2 ст. ложки, соль по вкусу.

Тыкву натереть на крупной терке. Лук измельчить и обжарить на растительном масле. В глубокой миске смешать отжатую от сока тыкву, обжаренный лук, крахмал, манную крупу, карри, посолить. Полученную массу разделить на порционные шарики, каждый слегка приплюснуть и уложить на смазанный маслом противень. Выпекать в духовке, нагретой до 200 градусов, 25 - 30 минут. Подавать с кетчупом или сметаной.

Пшенная каша с медом и тыквой

Ингредиенты: пшенная крупа - 1 стакан, вода - 2 стакана, мед - 2 ст. ложки, растительное масло - 2 - 3 ст. ложки, тыква - 100 г, соль по вкусу.

Пшено хорошо промыть, перетирая между ладоней. Чтобы убрать горечь, вначале крупу проварить не более 3 минут и слить воду. Затем вновь промыть и залить 2 стаканами кипятка. Посолить, добавить тыкву, растительное масло, довести до кипения.

Убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и варить до готовности. Добавить мед.

Приятного аппетита!