Потоки студентов, переходящих от стенда к стенду российских предприятий, презентации вакансий, творческие номера - все это межвузовская ярмарка вакансий, прошедшая в Казани в рамках молодежного форума «Дни карьеры «Осень-2017» в учебном здании КНИТУ-КАИ на улице Большая Красная.

По традиции форум проводится в этом вузе три раза в год - два осенью и один весной. И если в прошлом году в ярмарке участвовало 30 предприятий, то в этом их собралось уже 55 из всех уголков России. Студенты ищут работу, а работа ищет молодых - в ходе ярмарки проблему трудоустройства стараются решить обе стороны.

Один из организаторов форума Роман Моисеев сказал о нем следующее: «Главная цель мероприятия - дать возможность выпускнику вуза и студенту найти место работы, которое можно подобрать в любой сфере. Плюс студенты подыскивают здесь место для практики. Причем не для галочки и зачета, а для познания азов будущей профессии».

Пришедшие могли обсудить подробности вакансий с представителями предприятий. Больше всего вопросов у молодых посетителей ярмарки было о зарплатах и социальных условиях.

- На предприятиях машиностроения она не самая большая, зато хороший социальный пакет: белая зарплата с отчислениями в Пенсионный фонд, бесценный опыт и многое другое. Немаловажно, что многие предприятия постоянно развивают творческий потенциал молодежи, проводят спортивные мероприятия, создают многочисленные клубы по интересам, - подчеркнул Роман Моисеев.

Самая большая очередь выстроилась на ярмарке к штабу студенческих трудовых отрядов КНИТУ-КАИ. О том, что привлекает студентов, рассказала командир отряда «Искра» Татьяна Чугунова:

- Мы предлагаем ребятам пройти школу вожатых, а затем получить вакансии на лето в составе студенческих трудовых отрядов. Работа несложная и очень интересная. Кто откажется от двух месяцев труда на море? Поэтому каждый раз у нас по 20 - 40 заявок от студентов, мечтающих поработать летом вожатыми.

Третьекурсницы КНИТУ признались, что пришли на ярмарку просто посмотреть, но заинтересовались и оставили анкеты. По их словам, хотя зарплата по предложенной специальности небольшая, на первых порах для молодого человека без опыта такие деньги в самый раз.

Всего на ярмарке в тот день было предложено более 20 тыс. вакансий. А участие в ней приняли около двух тысяч студентов и выпускников, которые подали более тысячи заявок. Как сообщают организаторы мероприятия, 85% из них однозначно получат работу.