Зима в этом году подкралась незаметно. В полном смысле этого слова - нет ни снега, ни морозов. О погоде первого зимнего месяца рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

С приходом декабря начинаются все зимние преобразования: реки сковываются прочным льдом, хозяйничают заправские морозы и завывают метели. Не зря в народе говорили: «Декабрь глаз снегами тешит да ухо рвет». Все ниже ходит солнце, все короче и темнее дни. И пословица гласит: «Декабрьский денек - с воробьиный носок». Действительно, продолжительность дня от восхода до заката в день зимнего солнцестояния всего 7 часов. Снежный покров почти целиком отражает лучистую энергию солнца, приток которой и так невелик. Как правило, выпавший в декабре снег уже не стаивает. Он предохраняет от вымерзания многолетние растения и подзимние посевы. Недаром крестьяне говорили: «Снег глубок - хлеб хорош».

Впрочем, характер первого месяца седой чародейки зимы непредсказуем и может удивить как сильнейшими морозами, так и продолжительными волнами тепла. В иной декабрь выпадающий в оттепель снег полностью сходит и слякоть стоит до самых новогодних праздников. Например, в Казани и пригородах из-за повышенного температурного режима в ноябре и декабре 1982 года постоянный снежный покров образовался только ближе к Новогодью. Совсем недавний декабрь 2015 года также отличился значительным теплом. Были дни, когда температурный фон на целых 8 гр. превышал многолетнюю норму, а снег на улицах то исчезал, то ненадолго появлялся при прохождении снежных фронтов.

Вошло в историю и другое. По данным наблюдений метеостанций Казани, абсолютный минимум декабря - рекордно низкая температура воздуха - отмечался две ночи подряд: с 30 на 31 декабря 1978 года и с 31 декабря 1978 года на 1 января нового 1979-го. В Казани столбики термометров опускались до отметки 44 - 45 гр. мороза. У многих жителей Казани наверняка сохранились в памяти те два дня новогоднего «студеного сюрприза» - было много жертв с сильным обморожением. Запомнился и очень холодный декабрь прошлого года, когда в первых двух декадах преобладали 30 - 35-градусные морозы.

По прогнозу Гидрометцентра в нынешнем году в Казани и пригородах декабрь не преподнесет особых сюрпризов. Предполагаемая среднемесячная температура будет близка к климатической норме - около 10 гр. мороза. Ожидаемое количество осадков будет также соответствовать норме - около 40 миллиметров.

С конца ноября погоду в Татарстане начал формировать малооблачный азиатский антициклон, влияние которого перекочует на первую пятидневку декабря. В первые дни месяца будет удерживаться морозная без осадков погода, в ночные часы морозы достигнут 5 - 10, местами при прояснении до 13 - 15 градусов. К 5 декабря волна средиземноморского тепла с юго-запада принесет первую оттепель декабря. Погода на пару дней станет сырой и слякотной, замерзшие было лужи начнут интенсивно таять.

Далее окрепший антициклон вновь возьмет власть и примерно до середины месяца покажет в районах Татарстана уже нешуточные морозы: ночью до 13 - 18, днем 5 - 10 гр. мороза. Во второй половине декабря к Татарстану прорвутся атлантические воздушные массы с характерной для них неустойчивой погодой. При прохождении атмосферных фронтов будут идти осадки и в виде снега, и в виде мокрого снега с моросью. Температура периодами будет повышаться до оттепели. Временами ожидаются гололедные явления, налипание снега на провода и деревья, на дорогах гололедица. К началу третьей декады на несколько дней в тыловой части циклонов ожидается и серьезное похолодание: ночью до 20 - 25, днем до 10 - 15 градусов. Завершится декабрь существенным потеплением, пройдет небольшой снег и мокрый снег, ближе к Новогодью дневная температура может приблизиться к нулю.

Известно, что глобальное потепление больше проявляется в осенне-зимние месяцы. По многолетнему ряду непрерывных метеорологических наблюдений по Казани (с 1870 года), уже в текущем столетии аномально теплыми выдались отдельные дни в декабре 2000, 2003, 2006, 2008, 2009 года, а также с 2011-й по 2015 год. Особенно аномально теплым выдался 2006 год - были побиты рекорды целых 8 дней, из-за большого тепла сошел весь снежный покров, высота которого достигала 15 - 17 сантиметров.

Абсолютный максимум температуры декабря за 147-летний ряд непрерывных наблюдений в Казани - 6,3 гр. тепла - был зафиксирован 6 декабря 2008 года. Скоро узнаем, удивит ли нас нынешнее начало зимы сюрпризами.