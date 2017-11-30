Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ подводит итоги республиканских программ по ремонту объектов соцкультбыта. В общей сложности на эти цели в Татарстане в текущем году было выделено 7,5 млрд рублей.

Подробностями с журналистами поделился начальник Управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Ильдус Насыров.

В общей сложности в республике действуют 9 целевых программ капитального ремонта объектов соцкультбыта, под которые попадают образовательные учреждения, детские оздоровительные лагеря, ресурсные центры, объекты культуры, подростковые клубы, здания советов поселений муниципальных образований, учреждения социального обслуживания, муниципальные архивы и здания амбулаторно-поликлинических учреждений.

Так, на выделенные из бюджета 2,579 млрд рублей было отремонтировано 110 детских садов и 36 школ. Еще 681,5 млн рублей были потрачены на ремонт республиканских ресурсных центров. К началу мая 2017 года закончилась программа капремонта в 11 оздоровительных лагерях. На сумму 94,5 млн рублей, помимо ремонтных работ, были построены и новые корпуса. Завершается ремонт поликлиник, культурных объектов.

По словам Ильдуса Насырова, все 9 программ продолжат реализовывать и в следующем году, причем их финансирование сохранится примерно в том же объеме, что и в 2017 году.