Сегодня в Москве, в Государственном Кремлевском дворце, состоится жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу - 2018.

32 национальные сборные узнают своих соперников по групповому этапу турнира. Жеребьевку посетит все руководство FIFA, а также делегации команд-участниц, десятки легенд футбола и огромное количество журналистов.

Процедуру жеребьевки ЧМ-2018 проведут экс-нападающий сборной Англии по футболу, обладатель «Золотой бутсы» Гари Линекер и российская телеведущая Мария Командная. В роли ассистентов ведущих на сцену Государственного Кремлевского дворца выйдут легендарные футболисты Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу, Диего Марадона, Карлес Пуйоль и Диего Форлан. Вместе с Мирославом Клозе, который во время жеребьевки вынесет на сцену Кубок чемпионата мира FIFA, они будут представлять восемь стран-победителей чемпионата мира по футболу, сообщает Первый канал.