Сегодня, 1 декабря, истекает срок своевременной уплаты физлицами имущественных налогов за 2016 год.

Оплатить налоги можно в Личном кабинете налогоплательщика через онлайн сервис одного из банков-партнёров ФНС России; в банковских отделениях; через кассы местных администраций или отделения федеральной почтовой службы.

В качестве меры воздействия к должникам, за каждый день просрочки исполнения обязанности по уплате налога в соответствии со статьей 75 НК РФ начисляется пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, т.е. по имущественным налогам пени будут начисляться со 2 декабря 2017 года.

После истечения срока уплаты налогов налоговый орган формирует документ о выявлении недоимки у физического лица и направляет ему требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов.

Неуплата налога в добровольном порядке влечет за собой применение мер принудительного взыскания к должнику.

Если в этом случае налог не будет уплачен, задолженность будет взыскиваться в принудительном порядке. Судебные приставы-исполнители накладывают арест на денежные средства должника, производят арест имущества, устанавливают запрет на регистрационные действия, и даже ограничивают выезд должников за пределы России. Неплательщику также придется оплатить сумму исполнительского сбора в размере семи процентов от долга, но не менее 1000 рублей.