В детском саду №147, что в поселке Залесном, воспитатель, дети и их родители задумали и осуществили экологическую акцию «Спасем ежика». Как все происходило, рассказала ее инициатор Марина Лысухина.

- Началось с того, что в своей любимой газете «Казанские ведомости» мы прочитали о том, как сотрудники редакции собирали отработанные батарейки, чтобы сдать их на утилизацию. Затем кто-то из родителей увидел телесюжет на тему экологии. Тогда и пришла идея: а почему бы нашим детям не присоединиться к такой акции? Воспитанники вместе с родителями и все сотрудники детского сада очень активно откликнулись. Мы подготовили две 5-литровые пластиковые емкости. Представляете, они заполнились в течение недели!

- Перед началом этой акции в садике было показано музыкальное представление, в котором ежик бежал по лесной тропинке и увидел батарейку, - рассказывает заведующая детским садом Гульчачак Хайдарова. - По сюжету представления зверек лизнул яркую оболочку и заболел. Все звери перепугались. Но одна Сова - умная голова принесла ежу лекарственную травку. Зверек съел ее и поправился. Так вот, чтобы такого больше не произошло, дети решили собирать батарейки и отправлять их на специальную переработку. Наше учреждение находится недалеко от леса. Поэтому детишки близко к сердцу приняли историю про лесного жителя. Сейчас они точно знают, что нельзя кидать отработанные батарейки в мусорные баки и тем более куда попало: они очень вредны для окружающей среды.

В акции отличилась семья Алины Хабибуллиной, которая принесла около 40 отработанных батареек! Выяснилось, что папа давно не разрешал домашним выкидывать батарейки в мусорный бак и собирал их в коробку, чтобы потом увезти на утилизацию по всем правилам. Родители Алины рады, что в детском саду ребята получают экологические знания и воспитание.