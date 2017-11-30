В Государственном Совете РТ открылась необычная фотовыставка «Преодолевая барьеры». Это своеобразная фотолетопись баскетбольного клуба инвалидов на колясках «Крылья барса».

Сами спортсмены представили экспозицию Председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину и депутатам. Как отметил председатель Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов, депутат Госсовета РТ, президент клуба «Крылья барса» Рифат Ганибаев, клуб был основан почти 8 лет назад и за это время было много ярких побед.

Официально клуб действует с 1 января 2010 года. Сейчас в его составе 14 спортсменов. 10 из них имеют первую группу инвалидности, один - вторую, два - третью. В команде «Крылья барсов» шесть мастеров спорта, два кандидата в мастера спорта. Пять игроков - члены сборной команды России по баскетболу на колясках, один игрок - кандидат в сборную. С 2015 года команда «Крылья барса» принимает участие в играх Еврокубка по баскетболу на колясках. Третий год подряд занимает второе место в чемпионате России по баскетболу на колясках, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.