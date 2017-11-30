В Казани состоялась церемония закрытия регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) РТ.

Свои награды в Казанском техникуме информационных технологий и связи получили победители более чем в 15 компетенциях. В их числе ребята, которые соревновались в возрастной категории от 16 до 22 лет и в направлении WorldSkills.

Церемонию открыл руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям РТ Айрат Зарипов. В частности, он особо отметил, что среди участников соревнований увидел новое поколение ребят, которые будут трудиться в печатном деле.

«Я надеюсь, что в этом зале сидят участники, которые в 2019 году станут победителями WorldSkills», - сказал Айрат Зарипов.

Первый заместитель министра информатизации и связи РТ Дмитрий Вандюков в приветственной речи выразил надежду, что навыки, полученные ребятами в ходе соревнований, помогут им в дальнейшей профессиональной деятельности.

Победители в каждой компетенции приглашались на сцену, где высокие гости вручали им медали и почетные грамоты. 19-летний Артур Шаймарданов был признан лучшим в компетенции «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8».

- В рамках соревнований ы должны были создать приложение для работы на предприятии. В моем случае это швейное производство. Необходимо было разработать некоторое количество инструментов, которые помогут рассчитать процесс закройки, затраты. Это мой первый опыт участия в региональном чемпионате. Было классно! Я начал изучать 1С буквально три месяца назад, освоил весь курс, и так получилось, что стал победителем. В дальнейшем планирую развивать свои навыки по этой специальности, - поделился эмоциями Артур.

Победителей в 7 медицинских компетенциях наградил министр здравоохранения РТ Адель Вафин. В беседе с журналистами он рассказал о впечатлениях от регионального чемпионата:

- Отрадно, что круг участников расширяется - это юниоры, школьники. Кто-то из сегодняшних участников станет врачом, но очень важно, чтобы это было делом всей его жизни, чтобы он отдал всего себя без остатка служению медицине. Сегодня уровень технологий растет, и будет потребность в специалистах высокой квалификации, но не только врачах. Нужен и средний медперсонал, потому что расширяется круг обязанностей. На соревнованиях собираются люди с лидерскими амбициями, которые хотят быть лучшими. Наши высокотехнологичные центры, клиники нуждаются в людях, которые будут лучшими в своих направлениях.

Победители регионального этапа примут участие в отборочном чемпионате и будут бороться за право представлять Татарстан в финале, который пройдет в 2018 году на Сахалине.