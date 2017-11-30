12 декабря, во вторник, в Управлении ФССП России по Татарстану и его структурных подразделениях пройдет «Общероссийский день приема граждан». Время приема с 12 до 20 часов.

Граждане и представители организаций смогут обратиться к сотрудникам службы с вопросами исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов по адресу: город Казань, ул. Рустема Яхина, д.3 и по адресам районных отделов, которые указаны в разделе «Контакты» официального сайта УФССП России по РТ.

Всем желающим будет оказана юридическая помощь по данным вопросам. Руководителем Управления и его заместителями прием будет осуществляться по предварительной записи в главном здании Управления (Р. Яхина, д. 3).

Телефон для предварительной записи: 8 (843) 221-38-57.

Записываться заранее на личный прием к начальникам аппарата Управления, к начальникам районных отделов — старшим судебным приставам и их заместителям не требуется.

При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, напоминает пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан.