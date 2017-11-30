К данному моменту в проекте «Точка трезвости» приняли участие 90 человек.
Как сообщает пресс-служба Минздрава РТ, участники совещания обсудили актуальные вопросы реализации данной программы. Специалисты особое внимание акцентировали на проблеме социального сиротства, связанного с алкоголизмом родителей. В Татарстане в качестве одной из мер решения этой острой и важной проблемы стала программа, направленная на медикаментозное и психотерапевтическое лечение родителей из семей, которые находятся из-за алкоголизма в социально опасном положении.
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