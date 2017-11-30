1 декабря Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан открывает бесплатную горячую линию по вопросам пенсионного обеспечения инвалидов, приуроченную к Международному дню инвалида.

В этот день, с 09.00 до 16.00, будет работать бесплатный телефон горячей линии 8-800-100-26-27 по всей Республике Татарстан. Специалисты Отделения Пенсионного фонда проконсультируют граждан по вопросам ежемесячной денежной выплаты, оформления пенсии по инвалидности, и выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами, детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы.

Также, напоминаем, что в другие дни телефон горячей линии Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан работает по номеру 279-27-27 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.45 часов, перерыв на обед с 12.00 до 12.45 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Горячая линия ПФР 8 800 302 2 302

Контакт-центр Отделения ПФР по РТ (843)279-27-27

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