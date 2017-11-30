1 декабря в Казани состоится встреча руководителя УФНС по РТ Марата Сафиуллина с предпринимательским сообществом. Диалог пройдет в формате обсуждения правоприменительной практики налоговых органов и основных вопросов взаимодействия инспекции с бизнесом. Модератором встречи выступит бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов.

Во встрече и обсуждении примут участие более 100 предпринимателей. Планируется обсудить несколько тем, наиболее актуальных для бизнеса, среди которых:

- меры налоговой инспекции по обеспечению достоверности единого государственного реестра юридических лиц. Среди предпринимателей распространена проблема, когда налоговая вносит в реестр «черную метку» в случае, если не удается подтвердить местонахождение компании. Метка накладывает большое количество затруднений и ограничений для бизнеса – отменить решение можно только через суд, а выйти из состава учредителей предпринимателям, получившим метку, невозможно.

- вопросы внедрения и применения онлайн-касс компаниями на специальных режимах налогообложения.

- проблемы, связанные с блокировкой расчетных счетов налоговой инспекцией.

В ходе дискуссии предприниматели зададут актуальные вопросы и обозначат проблемы руководителю УФНС по РТ Марату Сафиуллину.

Встреча состоится 1 декабря в 10.00 в резиденции креативных индустрий «Штаб» (ул. Татарстан, 20а).