Подозреваемый – 19-летний парень.
Полиция задержала молодого человека, который причастен к краже пожертвований из двух городских мечетей, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани. 19-летний парень первое преступление совершил 22 ноября. Тогда он вынес около 30 тысяч рублей из ящика для пожертвований в поселке Мирный. Подозреваемый был задержан в одном из поселков Зеленодольского района РТ. Позже парень признался, что совершил аналогичное преступление в мечети Вахитовского района Казани.
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