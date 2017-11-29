Как сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на отдел пропаганды БДД, ДТП произошло вчера днем на проспекте Чулман.

По предварительной версии, его виновником стала 28-летняя девушка, переходившая дорогу на красный свет. В результате на нее наехал автомобиль, за рулем которого находилась 44-летняя женщина. Жертва наезда была госпитализирована с травмой живота и ушибом грудной клетки.

Еще один наезд на пешехода произошел на улице Дружбы народов минувшим вечером. Здесь ситуация иная: 41-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль, управляемый 47-летним мужчиной. Потерпевшая была госпитализирована с подозрением на перелом ключицы.