Сегодня в Чистополе состоялось заселение нового 104-квартирного дома № 183 по улице Энгельса. Счастливыми обладателями новых квартир стали участники программы социальной ипотеки, молодые семьи, переселенцы из аварийного жилья, врачи-грантополучатели, многодетные семьи, работники сельскохозяйственной отрасли, пишут «Чистопольские известия».

Руководитель исполкома Чистопольского района РТ Эдуард Хасанов вручил новоселам ключи от новых квартир и поздравил их.

Одна из новоселов – пенсионерка Альфия Разуваева поделилась впечатлениями от нового жилья: «Мечта о собственной благоустроенной квартире у меня, наконец-то, осуществилась. Десятки лет прожила в аварийном доме № 66 по улице Нариманова. И как только переступила порог квартиры, поняла, что здесь очень тепло и много света».

Рассказали о переменах в их жизни представители семьи Мухиных. Глава семьи Игорь рассказал, что работают он и жена в Альметьевске. Квартира в Чистополе у них была, но находится она в аварийном доме по улице Вахитова. «Сейчас можно подумать и о том, чтобы и детей завести», – добавила его супруга Полина.

В декабре запланировано заселение соседнего жилого дома № 185 по улице Энгельса. Всего по программе социальной ипотеки в этих домах получат квартиры 59 семей, рассказала главный специалист Чистопольского межрайонного представительства Госжилфонда при Президенте РТ Лилия Гафурова.

В рамках реализации проекта «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов АПК» три семьи заселятся в уже сданный доме № 183, а еще 12 – в дом № 185. Кроме того, в ближайшее время в городе состоится заселение еще нескольких домов.

Дом был простроен в рамках реализации стратегической инициативы Президента России Владимира Путина, сформулированной в одном из так называемых майских указов главы государства 2012 года («О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества ЖКУ»).

Всего в Татарстане, согласно данным на 24 ноября, введено 2 млн 12,7 тыс. кв. м жилья. В частности, по программе социальной ипотеки построено 146 домов на 6 тыс. 668 квартир площадью 378,8 тыс. кв. м, а в рамках программы арендного жилья – 16 домов на 363 квартиры площадью 21,7 тыс. кв. м.