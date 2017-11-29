Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп» в Агрызе имеет не только два бассейна, но и залы для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, спортзал.

Построенный по республиканской программе новый спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп» был открыт сегодня в Агрызе. В торжественной церемонии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В комплексе имеются зал для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол, тренажерный и спортивный залы, специальный зал для занятий боевыми искусствами и бассейн на две чаши. Общая площадь сооружения превышает 5 тыс. кв. м.

«Сегодня мы радуемся вместе с вами такому ярком событию, как открытие спорткомплекса. Здесь дети смогут заниматься различными видами спорта, сюда смогут приходить люди старшего поколения. Уверен: залы спорткомплекса пустовать не будут», – отметил в своем приветственном слове Рустам Минниханов. От имени республики он вручил спорткомплексу сертификат на приобретение дополнительного оборудования.

Во время обхода помещений лидер Татарстана пообщался с занимавшимися там людьми. Его впечатлили достижения участниц ветеранской группы здоровья «Оптимисты». Женщины, которым, по их собственным словам, слегка за 60, легко садятся на шпагат.

Для местной волейбольной команды Минниханов оставил автограф на мяче. Теперь он станет экспонатом только начавшего формироваться музея спорткомплекса. В малом бассейне Президент РТ поговорил с самыми маленькими посетителями комплекса, его тронули их слова благодарности.

«Это один из множества социально значимых объектов, построенных по республиканским и федеральным программам за последние годы. Всего таких программ 39. И они все будут продолжены и в следующем году», – пообещал Минниханов. Он подчеркнул, что серьезную помощь в реализации этих программ оказывает бизнес Татарстана. Так, строить агрызский «Олимп» помогала компания «Татнефть».

Пловчиха Эвелина Давлетшина занимается спортом с детства, но тренироваться ей уже десять лет приходилось в Ижевске. Из-за это все достижения – победы и призовые места на окружных и всероссийских состязаниях – шли в копилку Удмуртской Республики. «Теперь, когда у нас появился свой бассейн, будем создавать команду здесь. Спасибо республике и Президенту за такой подарок», – поделилась радостью спортсменка.

«У нашего клуба никогда не было своего зала. Занимались в разных школах, даже в пожарной части. Раз в один-два года приходилось переезжать. Это не зал, а мечта», – заметил в свою очередь тренер по национальной борьбе курэш Рамиль Шарафутдинов. Здесь же будут проходить тренировки по рукопашному бою.

«Тренировался дома. Во дворе на турнике с племянником Даниэлем занимались. Сегодня зашел сюда и понял: теперь тренироваться буду здесь», – поделился впечатлениями и обычный местный житель Алмаз Гильмутдинов. Две недели он назад вернулся с военной службы, которую нес на Черноморском флоте.

Строительство спортивных объектов в Татарстане ведется в рамках исполнения инициатив Президента России Владимира Путина, направленных на реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан, популяризацию культуры, здорового питания, спортивно-оздоровительных программ. Они предусмотрены одним из так называемых майских указов главы государства 2012 года – № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».

Всего за последние 3,5 года в республике построили около 700 спортивных площадок.

Сейчас в Татарстане насчитывается 174 крытых плавательных бассейна, десять из которых 50-метровые.

В 2016 году в республике были построены: бассейн «Ляйсан» в Алькеевском районе, бассейн «Альбатрос» в Челнах, «Олимпиец» в Казани, а также крытые плавательные бассейны в селе Балтаси и поселке Дербышки.

Продолжается строительство восьми крытых плавательных бассейнов в Апастовском, Атнинском, Верхнеуслонском, Мамадышском, Нижнекамском, Пестречинском, Тукаевском и Тюлячинском районах. Завершение строительства планируется до 1 апреля 2018 года.

Таким образом, к середине 2018 года планируется полностью обеспечить крытыми плавательными бассейнами все муниципальные образования Татарстана.