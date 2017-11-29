В ходе рабочего визита в Лондон, Рустам Минниханов посетил музей-бункер Уинстона Черчилля, сообщает пресс-служба президента РТ.

Знаменитое подземное помещение совмещало генеральный штаб британских вооруженных сил и личный кабинет премьер-министра в годы Второй мировой войны. В наши дни там расположился музей, чья экспозиция располагает такими уникальными экспонатами как трость, цилиндр и трубка Черчилля.

Кстати, Уинстона Черчилля нередко по ошибке называют Лордом Мальборо. В действительности, он никогда не носил этого титула, хоть и принадлежал к этой аристократической семье.