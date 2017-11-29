17 марта в ТР «Алтын» несколько мужчин, скрывших свои лица медицинскими масками, разбили несколько витрин.

Впрочем, личности всех 11 подозреваемых были установлены сотрудниками правоохранительных органов. Расследование в их отношении завершено, о чем сообщает МВД по РТ.

По материалам следствия, подозреваемые (свою вину они признали) являются членами казанской криминальной группы «Суконовские». Свой поступок они объяснили тем, что хотели наказать одного из продавцов за некачественный ремонт сотового телефона. Впрочем, следователи придерживаются иного мнения, считая, что это была продуманная акция устрашения, предназначенная для одного из предпринимателей «Алтына», имеющих конфликт с родственником члена группы. Подозреваемым предъявлено обвинение в хулиганстве и намеренной порче имущества.