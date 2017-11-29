Вчера, 29 ноября, в возрасте 60 лет ушел из жизни главный тренер Федерации плавания РТ Василий Цыганко.

Сообщение об этом, равно как и соболезнование его родным и близким, было размещено на сайте Министерства по делам молодежи и спорта РТ.

Работать в Татарстане Василий Цыганко начал в преддверии подготовки республики к чемпионату мира по водным видам спорта – в 2015 году. По мнению спортивных экспертов, поднятие уровня подготовки татарстанских пловцов – его заслуга.

За время его тренерской карьеры он подготовил более 20 мастеров спорта, из которых семеро – международного уровня. На их счету – выступления в финалах всех крупных соревнований по плаванию в мире, в том числе и на Олимпийских играх.