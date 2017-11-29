Мастера маникюра и парикмахеры, работающие на дому, в Казани могут потерять свой источник дохода.
Причина тому – предложение, озвученное на круглом столе в Торгово-промышленной палате РТ, об увеличении штрафов для лиц, оказывающих косметические услуги на дому. Строго говоря, делать это в жилых помещениях запрещено по санитарным нормам, однако их «серый» рынок широко представлен в каждом российском городе. Аргументом в пользу ужесточения наказаний для мастеров-надомников, помимо нарушения санитарных требований, стало уклонения таковых от налогов.
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