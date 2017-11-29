1 декабря исполняется 225 лет со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского - ученого с мировым именем, великого геометра, ректора Казанского университета.

Принять участие в юбилейных событиях по этому поводу в Казани приедут правнучка Елена Николаевна и праправнучка Ирина Сергеевна Лобачевские (по линии старшего сына Николая Николаевича), а также праправнук Дмитрий Юрьевич Ламбрианиди (по линии младшего сына Дмитрия Николаевича). В этот день будут возлагаться цветы к памятнику Н.И.Лобачевского и на Арском кладбище, где покоится прах великого ученого. Позднее, в 15 часов, в Академическом лицее им. Лобачевского в историческом актовом зале в рамках праздника с участием потомков Н.И.Лобачевского, почетных попечителей лицея пройдет театрализованное представление, награждение лучших учащихся лицея и церемония посвящения в лицеисты. На вечере потомками Н.И.Лобачевского будет вручаться памятные подарки победителям республиканского интеллектуального конкурса «Эрудит Татарстана» 2017 года.