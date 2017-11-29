Неприятный запах с очистных сооружений - давняя проблема нашего города. О том, как будет решен «ароматный» вопрос, представителям СМИ рассказали в ходе пресс-тура на очистные сооружения «Водоканала».

В 2016 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова был разработан соответствующий проект. Его авторы предложили перекрыть технологические объекты очистных сооружений съемными конструкциями из высоколегированной стали, которые должны будут задерживать распространение технологического запаха.

Защитные колпаки «наденут» на 25 сооружений: камеру смешения и усреднения, приемную камеру, песколовку (9 сооружений), первичные отстойники (12 сооружений), верхний канал осветленной воды аэротенков, биоадсорбер. По проекту построят систему очистки воздуха.

- Вся площадь укрытия составит 20 тыс. кв. м - это примерно 3 футбольных поля, - отметил на презентации директор «Водоканала» Андрей Егоров. - Подобные конструкции эксплуатируются на очистных сооружениях Москвы и Череповца. Процесс очистки канализационных стоков сейчас имеет три основные стадии - механическую, биологическую и химическую. Таким образом, в Волгу возвращается вода, соответствующая всем необходимым санитарно-гигиеническим показателям.

На первичных отстойниках монтажные работы уже начались. По заверению руководителя «Водоканала», идут они без отставания от графика. Усиление конструкций проводилось в летние месяцы. В ноябре была поставка оборудования, сейчас ведется монтаж. Всего смонтировано 15% оборудования.

По плану Казань должна избавиться от дурного запаха к весне 2018 года.

- Для Казани это очень серьезный проект, - отметил мэр города Ильсур Метшин. - Инвестиции в него вложены серьезные - 573 млн рублей, но на жителях это не сказалось. Все вопросы решены без удорожания для населения. Средства, используемые при строительстве, - это инвестнадбавка, существующая в тарифе «Водоканала», средства республиканского и городского бюджетов почти на паритетных началах.

На пресс-туре рассказали о том, как решается еще одна проблема Казани - иловые осадки. Ежедневно на очистных сооружениях «Водоканала» собирается около 300 тонн илового осадка.

После того как решится вопрос с технологическим запахом, начнется строительство цеха термомеханической обработки осадка, который образуется в ходе очистки. Проектная мощность - 400 тонн ежедневно. Цех по термоутилизации позволит более чем в 5 - 7 раз снизить объем осадка и довести его до продукта, который можно будет использовать при строительстве дорог, рекультивационных работах.

В среднем на предприятии продукт будут обезвоживать до 10% влажности. Объем выработки - от 70 до 100 тонн в день, при этом он будет иметь экологический сертификат. Благодаря новой технологии необходимость в иловых полях исчезнет, они перестанут существовать. Предполагается сделать это в 2019 году.