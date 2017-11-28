Ответ на этот вопрос человечество ищет столетия. Но единого рецепта, как жить долго, ученые мира так и не могут найти. Насколько близка наука к открытию секрета бессмертия? Представители каких профессий живут долго? Почему разрекламированные продукты не помогают долголетию?

Обо всем этом «КВ» беседуют с главным внештатным гериатром Минздрава РТ, руководителем Республиканского гериатрического центра, сотрудником кафедры терапии, гериатрии и семейной медицины КГМА - филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России профессором РАЕ Рустемом Газизовым.

10 лет жизни дарит семья

- Сколько в Казани долгожителей?

- Долгожителями считаются люди 90 лет и старше. На 2015 год в Казани проживали 3179 долгожителей. Причем 83 человека из них были старше 100 лет. Это достаточно много.

- Какие болезни укорачивают нашу жизнь?

- Несколько лет назад американцы провели интересное исследование на эту тему. Они выяснили, что основные болезни сердца отнимают у нас 6 - 11 лет жизни, сосудистые заболевания мозга - 1 - 3 года. То есть в среднем до 14 лет дольше мы могли бы жить, если бы избежали сердечно-сосудистых заболеваний.

- Известный голливудский актер Джонни Депп в одном из интервью сказал: «Если у вас нет семьи, считайте, что у вас нет ничего». Правда, что семейные люди живут дольше одиноких?

- На этот счет существует официальная статистика. Доказано, что люди, имеющие семью, живут дольше почти на 10 лет. Муж и жена, живя вместе, заботятся друг о друге, находятся в постоянном общении. Особенно беспомощны мужчины, оставшись в одиночестве после смерти жены. Очень многое зависит также от заботливого отношения детей к пожилым людям. Старики, о которых сыновья и дочери заботятся, которых навещают, привозят к ним внуков, правнуков, однозначно чувствуют себя лучше при прочих одинаковых условиях. Находясь на лечении в больнице, они стремятся скорее выздороветь и выписаться домой.

- Долгожители разных стран мира одним из своих секретов часто называют чтение…

- Чтение поддерживает высокий тонус коры головного мозга. Если пожилой человек, несмотря на свои недуги, продолжает читать, то его самочувствие также заметно улучшается. Для долголетия важна увлеченность чем-либо. Мой 91-летний дядя, ветеран войны Агдас Мухаметович Нафиков, проживающий в Набережных Челнах, часами собирает красивые картины из пазлов. Потом ставит свои картины в рамки и вешает их в коридоре. Эта кропотливая работа держит его в форме. Сейчас есть множество клубов по интересам, где люди за 80 лет танцуют, поют. Не думайте, что у них нет болезней. Есть, как и у всех пожилых, но у них горят глаза, они хотят чувствовать жизнь! А другие, к сожалению, перешагнув 70-летний рубеж, просто перестают двигаться, считая себя больными.

- Сколько лет вашему самому возрастному пациенту?

- Моему самому долголетнему пациенту сейчас 100 лет. Своим секретом он называет умеренное питание и физическую активность. Я всем своим пациентам советую ходьбу, йогу, плавание, работы в саду, подъем по лестнице. В неделю у пожилых должно быть минимум 150 минут умеренной физической активности. Доказано, что прогноз жизни пожилых, ведущих активную жизнь, значительно выше.

- Почему женщин-долгожителей больше, чем мужчин?

- Среди моих пациентов большинство долгожителей - это женщины, мужчин - единицы. В случаях, когда муж и жена больны в одинаковой степени, в положении опекаемого оказывается мужчина. А женщина, несмотря на свои болезни, продолжает ухаживать за ним. Женщина создана заботиться о ком-то, и видимо, это возвращается к ней сторицей. Кроме того, вся жизнь слабого пола проходит в трудовом ритме от рассвета до заката. А многие мужчины, отработав положенные 8 часов, приходят домой и после сытного ужина заваливаются на диван, нередко с пивом и сигаретой в руках.

Работа - залог долголетия?

- Оказывает ли работа какое-либо влияние на долголетие?

- Более 40 лет я проработал в терапевтических и кардиологических отделениях, где основной контингент пациентов - пожилые люди. И сейчас тружусь на базе госпиталя ветеранов войны. Я пришел к выводу, что все-таки важно, продолжает человек работать, будучи на пенсии, или он выключается из активной общественной жизни. Пенсионеры, не оставляющие свой любимый труд, живут дольше и качественнее.

- То есть вы поддерживаете возможное увеличение пенсионного возраста?

- Во всем мире в развитых странах пенсионный возраст начинается с 65 лет. Однако в той же Японии, например, средняя продолжительность жизни - 80 лет, в России - 72 года. Но это средние данные. А есть ведь у нас мужчины, которые умирают вскоре после достижения пенсионного возраста. В России почти четверть населения - пожилые люди. И конечно, государство интересует, как обеспечить всех пенсией. Но надо рассчитывать от того, сколько человек должен проживать после прекращения активной трудовой деятельности. Он не должен работать до смерти.

- Люди каких профессий живут долго?

- Считается, что физическая активность увеличивает продолжительность жизни. Однако работники физического труда живут меньше - это строители, металлурги, работники нефтяной и газовой промышленности, станочники, водители. Среди медицинских работников особенно невысокая продолжительность жизни у хирургов. Их можно приравнять к лицам интенсивного физического труда плюс воздействует высокое эмоциональное напряжение, стрессы. А вот люди умственного труда, творческих профессий живут дольше - это ученые, историки, литераторы, композиторы, дирижеры, кабинетные работники.

Помогут ли сырые яйца и бокал вина?

- Каким должно быть питание, чтобы стать долгожителем?

- В старческом возрасте живут дольше те люди, которые придерживаются умеренного питания, едят много растительных продуктов, пьют кисломолочные напитки типа катыка, простокваши, ряженки, ограничивают потребление насыщенных жиров.

Пожилым рекомендуется ежедневно употреблять по 400 г овощей и фруктов. Калорийность питания в пожилом возрасте должна составлять 1900 - 2200 ккал. В рационе должно быть растительное масло (оливковое, подсолнечное, льняное), морская рыба, грецкие орехи.

- Тибетские монахи славятся долголетием. В день они обязательно выпивают по одному сырому куриному яйцу. Стоит ли и нам вводить его в ежедневный рацион?

- Любой натуральный продукт полезен. Возьмем орехи. Они созданы природой, чтобы из этого продукта выросло новое дерево. Там сконцентрированы все необходимые белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы. То же самое яйцо - это квинтэссенция, из него должен вырасти организм. Но яйца с тех же птицефабрик могут быть заражены сальмонеллезом. Поэтому сырые яйца я ни в коем случае не могу рекомендовать, несмотря на их пользу.

- Правда, что бокал красного вина в день может подарить долголетие?

- Доказано, что злоупотребление алкоголем вызывает токсическое повреждение печени и сердца. Если говорить конкретно, то злоупотребление для мужчин - это более 50 мл крепких напитков в день, для женщин - 25 - 30 мл. Ежедневное употребление до 150 мл красного вина в день безвредно. В нем содержатся вещества, защищающие организм от многих болезней. Но на долголетии питье красного вина не сказывается, как и сырые яйца.

Старение - болезнь, которую можно победить?

- Люди всегда мечтали заполучить секрет бессмертия. Приблизилась ли современная наука к этому?

- Весь мир сейчас занимается этой проблемой. Но надо признать, что каких-то больших открытий в этом направлении нет. Я хотел бы рассказать об интересной работе, которая проводится в России академиком Владимиром Скулачевым и его командой.

Они считают, что старение - это болезнь, которую можно победить. По их мнению, можно найти вещества, которые могут замедлить процессы старения, подавить апоптоз - программируемую клеточную гибель. В эксперименте над мышами уже получены положительные результаты.

- А что имеется в виду под старением?

- Теорий множество (более 300). Я сторонник той, что у нас в клетках стареют хромосомы (теломерная теория). При каждом делении клетки хромосомы укорачиваются. А хромосомы - это генетический аппарат клетки. Вот она и теряет постепенно способность к обновлению, в результате - свою жизнеспособность. Ни одна теория не объясняет всецело, почему мы стареем. Лет 30 назад было увлечение свободнорадикальной теорией старения. Ее сторонники (одним из них был лауреат Нобелевской премии Лайнус Полинг) для замедления старения предлагали употребление антиоксидантов, в частности аскорбиновой кислоты. Польза применения антиоксидантов для здоровья несомненна, но нет доказательств о их влиянии на продолжительность жизни.

- Человек теоретически может прожить даже 280 - 300 лет. Возможно ли, что наступит эпоха людей, доживающих до такого возраста?

- Во многих телевизионных передачах псевдоученые выступают с такими заявлениями. Но я считаю, что это невозможно. Продолжительность жизни современного человека может достичь около 140 лет. В некоторых изданиях приводился рассказ о людях, проживших 170 и больше лет, но затем выяснялось, что документальных подтверждений этому нет.