В последние 20 лет автомобильная промышленность находится в поиске альтернативы нефтяным видам топлива: гибридной, электрической, водородной и даже водяной. Одним из самых чистых и эффективных видов автомобильного топлива сегодня считается природный газ.

Основную часть природного газа составляет метан (92 - 98%) - простейший углеводород. При использовании природного газа выброс токсичных веществ в окружающую среду снижается в 10 раз, он соответствует высокому стандарту экологической безопасности «Евро-6».

Популярность газового топлива в мире растет год от года. Например, около 40% общественного транспорта в крупных городах Китая работает на природном газе. Германия, Италия и Швейцария активно расширяют рынок газомоторного топлива и переводят транспорт на природный газ. Сегодня крупные мировые производители предлагают газомоторные модели легковых, грузовых автомобилей и автобусов.

Новый виток интереса к газомоторному топливу мы наблюдаем и в России. Отечественные автопроизводители выпускают современные модели транспорта, который работает на природном газе. Активно развивается газовая инфраструктура. Сегодня в нашей стране более 320 станций, которые заправляют автомобили экологичным топливом.

Почему именно природный газ становится главной альтернативой бензину, дизелю и электричеству?

Основным преимуществом принято считать высочайшее качество топлива. В отличие от нефтяных видов топлива, природный газ добывают на газовых месторождениях и поставляют по трубопроводам сразу на заправочные станции. Благодаря газообразному состоянию его невозможно испортить некачественными добавками и присадками. Все это гарантирует чистоту топлива, а значит, и долговечность двигателя автомобиля.

Второе преимущество - низкая стоимость. На газозаправочных станциях кубометр природного газа, эквивалентный по объему 1 литру бензина, в среднем по России стоит 13,7 рубля. Значит, стоимость каждого километра для автомобилиста ниже в 2 - 3 раза.

Третье преимущество - безопасность. По данным МЧС России, природный газ отнесен к самому безопасному (четвертому) классу. Природный газ в два раза легче воздуха, поэтому в случае утечки быстро улетучивается, не создавая взрывоопасной смеси с воздухом.

Одним из первых регионов, который начал активно переводить транспорт на природный газ, стал Татарстан. В соответствии с региональной программой развития рынка газомоторного топлива общее количество техники, использующей в качестве топлива природный газ, к 2023 году достигнет 15 тысяч единиц. В Татарстане на природном газе уже работает значительная доля общественного транспорта. Многие жители республики устанавливают газовое оборудование и на личные автомобили. Подобные меры помогают улучшить экологическую ситуацию в Татарстане: объемы вредных выбросов в атмосферу от автотранспорта в 2016 году сократились на 4,5 тысячи тонн.

За последний год спрос на природный газ в качестве моторного топлива в республике вырос на 32%. А спрос, как известно, рождает предложение. На сегодняшний день в республике действует самая большая в России сеть газозаправочных станций - 19 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Только в 2016 году в эксплуатацию введены 9 современных газозаправочных комплексов.