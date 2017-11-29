В Кировском районе Казани после капитального ремонта начал работу центр дополнительного образования детей «Заречье».

Напомним, что в 2016 году городская прокуратура выписала предписание закрыть учреждение, потому что оно не соответствовало санитарным нормам. Тогда родители детей, лишившихся возможности заниматься творчеством и спортом, обратились к Президенту Татарстана.

При участии Президента РТ Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина на проведение капремонта в трехэтажном здании площадью 2,3 тыс. кв. метров был выделен 81 млн рублей, полностью отремонтированы все помещения центра, оборудованы 44 класса для секций и кружков, в том числе для занятий техническим творчеством (судо- и автомоделированием). У ребят появился вместительный актовый зал, спортзал.

Перемены коснулись территории всего центра. Благоустроена вся площадь перед зданием, на которой построили большую летнюю эстраду, спортивную площадку и площадку для пленэра для юных художников.

Стоит отметить, что все занятия в центре бесплатные.



