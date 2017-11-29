Ноябрь этого года, по словам синоптиков, выдался аномально теплым. А зима по климатическим нормам задерживается уже более чем на полмесяца. На носу Новый год, но даже снежного покрова пока не видно. Так когда же в Казань придет зима? Что творится с погодой? Почему происходят подобные аномалии?

С этими вопросами «КВ» обратились к члену комиссии по климату Национального геофизического комитета РАН, эксперту Российского научного фонда, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрию Переведенцеву.

- В этом году ноябрь, который должен являться предзимьем, выдался аномально теплым. В Татарстане среднесуточные температуры были выше нормы на 4 градуса. С опозданием в 27 дней среднесуточная температура перешла порог в 0 градусов. На данный момент многолетняя среднесуточная температура в Казани должна составлять минус 5,2 градуса. 28 ноября, по данным метеостанции «Казань - университет», она составила минус 6 градусов, то есть погода пришла в норму. Заметим, что диапазон изменения температуры 28 ноября весьма широк. Так, в 1984 году в этот день температура понизилась до минус 21 градуса, а в 2009-м, наоборот, поднялась до плюс 7 градусов.

- Почему ноябрь стал таким аномально теплым месяцем?

- Ноябрь оказался теплым, потому что к нам приходили воздушные массы с запада, с Атлантического океана. По этой же причине все дни были пасмурные. Сейчас сложилась антициклональная погода, при которой температуры слегка понизились и будет мало осадков.

- То есть снежного покрова нам еще долго ждать?

- На этой неделе рассчитывать на снежный покров не приходится. По прогнозам Гидрометцентра РФ, с субботы возможен небольшой снег, минусовые температуры сохранятся. Но в начале следующей недели вновь ощутим потепление градусов на 5 выше нормы.

- Можно ли сказать, что зима наступила, несмотря на отсутствие снега и морозов?

- Зима по климатическим меркам должна была наступить 19 - 22 ноября. Мы должны были бы наблюдать к этим датам устойчивый снежный покров и среднесуточную температуру в минус 5 градусов и ниже. Ничего этого нет. Зима задерживается на полмесяца. С одной стороны, все объясняется влиянием циклонов. Воздушные массы с юга и запада приносят в республику тепло, а с севера и востока - холод. В ноябре преобладали западные и южные потоки, что привело к аномально теплой погоде.

- Ноябрь выдался аномальным месяцем. А какой будет зима?

- Температуры в декабре и январе, по прогнозам Гидрометцентра РФ, будут в пределах нормы. А вот в феврале возможны аномалии и в сторону тепла. Среднесуточные температуры в декабре составят около минус 9 градусов, в январе - минус 11 - 12 градусов, в феврале - минус 10 - 11 градусов. Интересно, что март обещают теплый, температуры будут выше нормы. Оправдываемость долгосрочных прогнозов составляет около 70 процентов.

- Юрий Петрович, по фактическим данным зимы в Казани стали теплее?

- В нашем климате складываются противоречивые тенденции. В ноябре последних лет отмечаются потепления. Больше вероятности, что ноябрь следующего года окажется скорее теплым, чем холодным. За 35 лет температура летом повысилась больше чем на один градус. Что касается зимы, то здесь такого интенсивного подъема в XXI веке нет, особенно в январе. Несколько лет отмечался активный рост температур в этом месяце. Сейчас мы находимся в стадии паузы, но она может быть непродолжительной. В целом в мире в новом столетии температуры повышаются и зимой, и летом.

- Существует множество версий о причинах нынешнего потепления. Какой позиции придерживаетесь вы?

- Я считаю, что рост температур связан с деятельностью человека, в частности, с выбросами парниковых газов в атмосферу, а также с естественными факторами. Нельзя отменить солнечную и вулканическую активности. Нельзя закрывать глаза на то, что есть связь между Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана) и потеплением.

- А стоит ли нам вообще бояться потепления?

- Надо бояться не столько потепления, сколько процессов, связанных с ним. Участились опасные природные явления - ураганы, тайфуны, землетрясения. Потепление для России страшно в другом контексте - происходит разрушение слоя вечной мерзлоты, что может привести к высвобождению огромных объемов метана и деформации поверхностной части земной коры. Этот не оттаивающий слой почвы стал теплее. За последние 100 лет средняя глобальная температура в мире выросла на один градус.