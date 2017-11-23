В вопросах регистрации прав на недвижимость важна каждая мелочь. Чтобы избежать проблем в дальнейшем, надо сразу все сделать как положено. А специалисты Управления Росреестра по РТ помогут в этом.

На типичные вопросы граждан, оформляющих объекты недвижимости в собственность, отвечает начальник отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Управления Росреестра по Татарстану Эндже Мухаметгалиева.

«Получил в наследство от отца жилой дом. В свою очередь отцу дом достался от деда. Как оформить на себя земельный участок, если есть только решение сельсовета о выделении деду участка для строительства дома?»

- Право собственности гражданина на земельный участок, который был предоставлен до 30.10.2001, в том числе для индивидуального жилищного строительства, в случае если к такому гражданину перешло в порядке наследования право собственности на расположенный на этом земельном участке дом, может быть зарегистрировано на основании следующих документов:

1) свидетельства о праве на наследство на жилой дом;

2) документа, устанавливающего или удостоверяющего право гражданина - любого прежнего собственника жилого дома, на этот земельный участок.

Таким образом, при наличии решения сельсовета о выделении вашему деду земельного участка до указанной даты для строительства дома возможна государственная регистрация вашего права собственности на земельный участок в упрощенном порядке.

«Мне принадлежит жилой дом, право собственности оформлено как положено. В прошлом году возвел к дому пристрой. Как зарегистрировать право на новую площадь дома?»

- Возведение вами пристроя является реконструкцией жилого дома. Согласно требованиям закона реконструкция объекта недвижимости осуществляется на основании разрешения на строительство.

С целью изменения площади жилого дома в Едином государственном реестре недвижимости необходимо обратиться к кадастровому инженеру за изготовлением технического плана на реконструированный объект. В состав технического плана должно быть включено разрешение на строительство. С данным техническим планом необходимо затем обратиться в Управление Росреестра по Республике Татарстан.

Если разрешение на строительство вами не было получено, то, к сожалению, за узаконением самовольно возведенного пристроя придется обращаться в суд.

«Хочу построить на своем участке постройку, включающую в себя хозяйственный блок и гараж. Какие документы понадобятся для регистрации права собственности?»

- Согласно требованиям законодательства для строительства объекта недвижимости, выполняющего вспомогательную функцию, к которым относится и указанная хозяйственная постройка, не требуется разрешения на строительство.

Для государственной регистрации права собственности на такую постройку потребуется представить технический план и правоустанавливающий документ на земельный участок, а также уплатить государственную пошлину в размере 350 рублей.

В случае если право на земельный участок, на котором расположена постройка, не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, необходимо одновременно представить документы на государственную регистрацию права на данный земельный участок.

«Нам с соседом принадлежит жилой дом поровну, выходы из дома у каждого отдельные, есть общая стена. Каким образом сделать раздел дома и как потом каждому оформить право на свою часть?»

- Реальный раздел жилого дома может быть произведен по письменному соглашению между участниками долевой собственности или решению суда. В результате реального раздела будут образованы две части жилого дома, на которые должен быть изготовлен технический план.

Согласно требованиям действующего законодательства государственный кадастровый учет и государственная регистрация права на образованные в результате раздела объекты недвижимости осуществляются одновременно. Это означает, что после подготовки необходимых документов вам с соседом нужно будет обратиться в Управление Росреестра по Республике Татарстан с соответствующими заявлениями одновременно, даже если реальный раздел будет произведен по решению суда.

Размер государственной пошлины в этом случае составляет 2000 рублей с каждого собственника.

«Купил земельный участок для строительства жилого дома. Слышал, что надо успеть построить дом до 1 марта 2018 года, иначе потом будет сложно его зарегистрировать. Так ли это?»

- Действительно, по действующему законодательству так называемая дачная амнистия для индивидуальных жилых домов завершается 1 марта 2018 года. Это означает, что до указанной даты для оформления права собственности на дом не требуется получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Соответственно после 1 марта 2018 года указанное разрешение будет входить в перечень документов, обязательных для представления на государственную регистрацию права.