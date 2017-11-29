Если вы решили завести собаку, неизбежно возникает множество вопросов: какую породу выбрать? мальчика или девочку? как воспитывать нового члена семьи? где и как обустроить его место? чем кормить? Но в любом случае надо отдавать себе отчет, что с того самого момента, когда в доме появится щенок, ваша жизнь уже никогда не будет прежней.

Надеемся, наша беседа с инструктором служебного собаководства, опытным кинологом Сергеем Быстровым поможет вам подготовиться к такому важному шагу.

- С собаками работаю давно. У нас в Казани была школа юных пограничников, которой руководил замечательный человек - отставной пограничник Сергей Степанович Зобнев. Мы, мальчишки, приходили к нему на занятия со своими собаками два-три раза в неделю. Сергей Степанович готовил нас к службе в погранвойсках. И многие из нас стали пограничниками. Я служил на границе со своей собакой Альмой, - рассказал Сергей. - Школа юных пограничников работала около 20 лет, закрылась она в 90-е годы после развала Советского Союза. Сейчас мы с друзьями стараемся возродить эту школу.

- Как выбрать собаку, чтобы потом не пожалеть о своем выборе?

- Для начала необходимо определиться, зачем вам собака. Кто вам нужен: охранник, компаньон, ищейка? Если вам нужна живая игрушка, лучше купите обычную красивую игрушку. С ней не будет никаких хлопот - не надо гулять по утрам в любую погоду, она не просит еды… Второй важный вопрос - для кого берете собаку: для себя, мужа, детей или престарелых родителей?

Надо учитывать все особенности: уклад вашей семьи, образ жизни, есть ли маленькие дети, кто больше времени проводит дома, кто будет кормить, выгуливать собаку… Исходя из всего этого, можно выбирать породу, которая подойдет именно вашей семье по характеру, темпераменту.

- Как выстраивать отношения с собакой?

- Точно так же, как с новым человеком, который пришел в вашу семью. Собака - животное стайное, и она сразу пытается определить свое место в семье, которая для нее стая. Из всех членов семьи она выбирает вожака, хозяина, которого будет слушаться. Но все равно собаки, особенно кобели, стремятся доминировать и занять более высокое положение в стае.

Я сам столкнулся с типичной ситуацией. У меня был кобель. Работа моя была связана с частыми командировками. Приезжаешь домой после двухнедельной вахты, он недовольно смотрит на меня: «Че приперся? Иди туда, откуда пришел!» Жена сказала, что он спит на моем месте и заставить его уйти с кровати невозможно. Все - он почувствовал себя хозяином! Ложимся спать, он внаглую запрыгивает на кровать, укладывается мордой на мою подушку. Попросил его слезть. Он огрызнулся. Пришлось с ним серьезно поговорить. Порычал, но при мне на кровать больше не лез. Любая собака должна знать свое место.

- Если собака что-то погрызла, оставила лужу или кучку в центре комнаты, еще как-то набедокурила, как объяснить ей, что так делать нельзя?

- Ругать надо правильно. Если вы пришли домой и обнаружили лужу, то кричать, тыкать собаку носом в эту самую лужу уже бесполезно. Она не поймет, за что ее наказывают. Это надо делать сразу после того, как собака провинилась. Поругал, и буквально через две-три минуты надо подозвать ее, помириться, погладить и снова отправить на место. Потом - любимая игрушка, поводок, прогулка. Для каждой собаки пообщаться с хозяином, поиграть с ним - это счастье.

У меня сейчас немецкая овчарка, ей всего 5 месяцев, и мы отлично понимаем друг друга. Она чувствует мое настроение. Если прихожу домой уставший, не бросается ко мне, знает: сейчас лучше на глаза не попадаться… Через какое-то время тихонько подходит, ложится у ног и смотрит в глаза: «Ну что, передохнул немного? Поговоришь со мной? Погладишь?»

- С маленькими комнатными собачками общий язык найти проще или сложнее, чем с большими?

- Любых собак надо учить, что грызть нельзя, гадить нельзя, чтобы они знали свое место, выполняли элементарные команды. Маленькие собачки только кажутся такими трогательными и беззащитными. На самом деле они могут проявить свой характер. Мне знакомые охотники рассказали историю, как две маленькие шавки довели огромного медведя до слез.

- Как это?

- В самом прямом смысле. Одна собака облаивала медведя спереди, другая сзади. Он крутился, стараясь отбиться то от одной, то от другой. Это истязание длилось часа полтора. Медведь так вымотался, что сел на землю, закрыл морду лапами и горько-горько заплакал, как человек. Охотники даже пожалели его, отогнали собак и не стали трогать хозяина леса.