Мы периодически публикуем на страницах нашей газеты материалы, посвященные проблемам межевания земельных участков. К нам в редакцию продолжают обращаться наши читатели с конкретными вопросами по этой теме. Чтобы найти на них ответы, мы обратились к директору ООО «Земельно-инвестиционное агентство г. Казани» Айрату Сейфутдинову.

- Для чего нужно межевание земельного участка?

- Межевание нужно проводить для того, чтобы привести границы участка в соответствие с требованиями действующего законодательства. Установление границ обеспечивает собственнику участка более выгодное положение в случае возникновения земельных споров. То есть вы знаете свои границы, они согласованы с соседями и можно не беспокоиться об этом.

- Что делать, если сосед отказывается подписывать акт согласования?

- В этом случае кадастровый инженер обязан за 30 дней до проведения процедуры согласования отправить по его адресу заказным письмом с уведомлением извещение о проведении межевания границ путем общего собрания. Сосед обязан прийти на собрание и представить письменное возражение, в котором укажет причину, почему он отказывается подписывать акт. Если он не является и не присылает возражение, то граница считается согласованной.

- Как быть, если смежная земля заброшена и не удается найти соседа?

- Нужно запросить в кадастровой палате выписку из ЕГРН, где будет указан адрес обладателя смежного участка. Если в ЕГРН такой информации нет, то законодательство позволяет проводить извещение заинтересованных лиц путем публикации, например, в газете «Казанские ведомости». Но публикация должна быть сделана за 30 дней до даты собрания по согласованию границ. Если соседи не объявились - граница считается согласованной.

- Какое оборудование использует инженер при проведении межевания?

- Он использует технику со встроенной спутниковой системой GPS-ГЛОНАСС, которая позволяет определять координаты границ земельного участка с точностью 0,1 метра для города и 0,2 метра для дачных участков, расположенных за пределами населенных пунктов.

- И как долго длится процедура оформления документов на участок?

- Срок зависит от тех факторов, о которых мы говорили. Если нет претензий со стороны соседей, то для Казани многое зависит от согласования в комитете земельных и имущественных отношений. В среднем подготовка межевого плана занимает месяц.

- Можно ли провести межевание в зимнее время?

- Здесь основной проблемой является доступ к земельному участку. Бывает, что в садовых товариществах зимой дороги не очищаются. Другой помехой может стать отсутствие четко читаемых межевых знаков. На многих садовых участках земли разграничены, например, надземной водопроводной трубой, которая зимой засыпана снегом. А если граница четко обозначена, то межевание можно проводить вне зависимости от времени года.

- Наши читатели иногда сталкиваются с такой проблемой: межевание проведено, а вот с крыши постройки соседа на участок падает снег. Что им делать?

- Сначала попытаться договориться и решить вопрос по-соседски. Если не удалось, то такие споры решаются в судебном порядке. По закону здесь нарушены нормы расположения построек относительно границ земельных участков. В моей практике я сталкивался с двумя исходами: судья может принять решение о сносе постройки либо сосед устанавливает снегозадержатели или водоотводные системы.

- Сколько стоит межевание и от чего зависит цена?

- Предельные цены кадастровых работ в зависимости от видов объектов недвижимости устанавливаются субъектами РФ. Для Татарстана они регулируются постановлением Комитета по тарифам РТ. Разброс цен - от 4377 до 5328 рублей в зависимости от назначения и расположения земельного участка. Но в стоимость кадастровых работ не включены, например, расходы на запросы в ЕГРН. Также отмечу, что право субъектов регулировать стоимость работ действует лишь до 1 марта 2018 года.