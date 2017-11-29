Теперь Дедом Морозом может стать любой казанец. В столице стартовал прием заявок на открытый конкурс-фестиваль «Народный Дед Мороз». Победитель получит не только народную любовь, но и 100000 рублей.

Для участия в конкурсе необходимо собрать творческую команду от двух человек, продумать оригинальную интерактивно-театрализованную программу и до 8 декабря подать онлайн-заявку на сайте moroz.kzn.ru или по электронному адресу dedmoroz_kzn@bk.ru, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Отборочный тур конкурса состоится 9 декабря в НКЦ «Казань», а 16 декабря в одном из торговых центров города пройдет презентация конкурсной программы участников.

С 21 по 24 декабря состоится презентация интерактивных программ с розыгрышем новогодних сувениров для жителей и гостей г. Казани на городских улицах, остановочных павильонах и торговых центрах.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в канун Нового года, 29 декабря, на открытии главной елки города на площади Тысячелетия.

Параллельно с конкурсом «Народный Дед Мороз» среди пользователей социальной сети «Инстаграм» будет разыгран ценный приз от организаторов. Для участия в конкурсе необходимо выложить как можно больше оригинальных фотографий с участниками конкурса. В публикациях необходимо отметить хештеги #народныйдедмороз2018 и #культураказани.