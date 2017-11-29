Как пенсионер может увеличить свой доход? Ответ на этот вопрос пожилые слушатели факультета «Финансовая грамотность» университета третьего возраста получают на лекциях старшего преподавателя кафедры ценных бумаг КФУ Лилии Сафиной.

С пенсионерами, стремящимися пополнить свои знания в области финансов, Лилия Моратовна работает уже пятый год, умея подать материал в доступной для седовласых студентов форме и снабжая его массой конкретных житейских примеров. Какой пенсионер не мечтает увеличить свой доход в виде пенсии и какие способы он может использовать? По мнению преподавателя-финансиста, они просты.

СПОСОБ 1. Не лениться пользоваться всеми полагающимися нам социальными выплатами. Способ, конечно, муторный, как выразилась Лилия Моратовна, противный, связанный с постоянным хождением по кабинетам чиновников, но вполне реальный. Поскольку система нашей соцзащиты строится исключительно по заявительному принципу, нужно не лениться наведываться в отделы по месту жительства и заявлять о своих правах на ту или иную выплату.

Возьмем, к примеру, положенную многим квартиросъемщикам компенсацию за тепло. Многие ли казанцы регулярно оформляют ее и получают? Нет? Не хочется каждые полгода приносить требуемые пакеты документов и выстаивать очередь к специалисту? Да, но если вы молчите и не заявляете, то ничего не получите! У многих суммы компенсации получаются очень скромными, порой 7 - 8 рублей. И пенсионеры думают: «Стоит ли за копейки часами пороги обивать?» Но ведь эти средства постепенно копятся!

- К получению всех положенных выплат стоит относиться как к игре или спорту. Запланировали, отнесли раз в полгода пакет документов, и пусть доходы капают, - считает Лилия Сафина, которая привела свой пример похода за компенсацией за детский сад на второго ребенка в сумме 551 рубль. В конце года компенсация вылилась во вполне приличную сумму.

Кстати, сейчас пожилым матерям, получающим весьма скромную пенсию, можно увеличить количество своих пенсионных баллов, представив в ПФ подлинники свидетельств о рождении детей и получив 1,8 балла за уход за каждым ребенком до полутора лет, подсказала специалист.

- Знаю конкретную пенсионерку, которая благодаря этому увеличила свою пенсию с 6 до 8 тысяч рублей, - привела пример Лилия Сафина. - В этом случае выиграл тот, кто представил оригиналы свидетельств о рождении детей. А раз заявили о своих правах - получите. Не заявили - никто о вас не вспомнит.

Многие ли знают, например, что если у работающего пенсионера есть на иждивении дети-студенты, то можно подать заявление на увеличение фиксированной части пенсии?

Если относиться к системе соцзащиты как к спорту или развлечению, то можно увеличить свой доход, исправно получая все полагающиеся нам социальные выплаты, считает Лилия Моратовна.

СПОСОБ 2. Не гнушаться никакой работы. Судя по статистике, зимой одни пенсионеры постоянно устраиваются на работу в киоски, кафе, школы, спортивные залы на малооплачиваемые должности вахтеров, гардеробщиц, мойщиц посуды. Другие соглашаются отводить соседских детей в школу и приводить их домой. Третьи следят за порядком в палисадниках и во дворах, охраняют автостоянки. И правильно делают!

СПОСОБ 3. Хобби становится источником дохода. Простой пример. Выйдя на пенсию, любительница маленьких домашних собачек породы чихуахуа стала их активным заводчиком. Одну из комнат в своей квартире она обила шумоизоляционными материалами, превратив ее в специальное помещение для собак, где есть даже автоматический лоток с кормом. Там хозяйка держит исключительно породистых мальчиков, к которым со всех концов Казани привозят на случку девочек. По неписаному закону собаководов хозяйке пса из появившегося на свет помета полагается щенок, которого она выставляет на продажу, получая неплохой доход - от 200 до 300 тысяч рублей в год.

Источником дохода может стать практически любое хобби: цветоводство, вязание, плетение изделий из лозы, выжигание, резьба по дереву. Было бы только желание!

СПОСОБ 4. Не стыдиться обращаться за помощью в благотворительные фонды.

- Моя соседка, мать-одиночка, воспитывающая пятерых детей, составила длинный список всех благотворительных фондов Казани, куда регулярно обращается, - рассказала Сафина. - В итоге у всех ее ребят есть велосипеды и всегда полный комплект новой верхней одежды. Ближе к Новому году предприимчивая мама обзванивает по списку благотворителей и получает от них щедрые подарки для своих детей. Однажды она похвалилась, что ее младшенький получил сразу восемь презентов. А в прошлом году весь подъезд удивлялся тому, сколько продуктов целыми коробками заносили в квартиру многодетной матери.

У нас целое поколение воспитали гордым и бедным. А зря! Благотворительные фонды - тоже способ увеличения доходов малоимущих граждан, считает финансист.

СПОСОБ 5. Реализовывать все то, что не нужно. Здесь принцип простой: если в течение года вы ни разу не воспользовались той или иной вещью, она вам точно не нужна. Ее нужно продать, пусть даже за чисто символическую цену. На антресолях несколько лет пылятся детские санки? Разместите бесплатное объявление на сайте в интернете и продайте их за несколько сотен рублей. Это тоже доход! В пустующем гараже ржавеет швейная машина и истлевают старые книги? Рано или поздно они тоже продадутся, но этим нужно заниматься. Только не ведитесь на разговоры покупателей типа: «Давайте возьму у вас за тысячу рублей!», уточняет лектор и задает вопрос: «А знаете, сколько стоит сейчас, к примеру, четырехтомник »Капитала« Карла Маркса? 10 тысяч рублей! А граненый стакан советской эпохи?.. У вас в гараже много лет стоит »Запорожец«? Уверяю, он продастся очень выгодно».

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСИСТА. Одно из условий - избавляться от всего ненужного, в том числе и от недвижимости. Пустующая квартира или гараж должны не пустовать, а приносить хозяину доход. В любой семье есть вещи, которыми давно не пользуются. Их нужно срочно продать за небольшую цену! Простой закон рынка: для каждого товара рано или поздно обязательно найдется покупатель.