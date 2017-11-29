Сезон-2017 для основной массы велосипедистов завершился. Какое настоящее и будущее у велосипедной инфраструктуры города, выяснил корреспондент «КВ», проехав по маршруту «Удивительная Казань» и изучив проект велотрассы в Деревню Универсиады.

«Вежливые» автомобилисты

4,7 км - такова официальная протяженность «Удивительной Казани». В среднем велосипедист преодолеет такой путь за полчаса. Корреспондент «КВ» начал свою поездку от Ленинского сада и сразу же столкнулся с небольшой проблемой. Как таковой отдельной велодорожки здесь нет - она часть пешеходного тротуара, так что приходилось иногда окликать зазевавшихся пешеходов.

Первая преграда на пути - велодорожка упирается в улицу Лобачевского. Здесь движение очень интенсивное и нерегулируемый пешеходный переход. Автомобилисты на велосипедистов внимания не обращают и не особо стремятся их пропускать. Вот черная дорогая иномарка предпочитает поддать газу. Эх, культура вождения, как нам порой ее не хватает…

Дальше путь лежит по улице Дзержинского, здесь велодорожки выделены в рамках автодороги. Несмотря на это, велосипедисты часто жалуются, что автомобилисты порой используют ее как дополнительное парковочное пространство. Но сегодня повезло - все разместились по правилам.

Казанское велокольцо охватывает Кремлевскую набережную, улицы Батурина, Кремлевская, Дзержинского, Театральная и Касаткина. Причем маршрут построен так, что несколько раз приходится подниматься и спускаться на крутых участках. Отличная нагрузка на ноги!

Выезжаем на улицу Кремлевскую, отсюда и до городской набережной самый красивый отрезок нашей поездки. На Кремлевской машин мало, никакого риска - крути педали и наслаждайся архитектурой.

Но настоящая зона комфорта - это Кремлевская набережная. Ровные бетонные плиты, отдельные полосы для езды на велосипеде располагают к получению удовольствия от поездки. Маршрут «Удивительная Казань» официально сворачивает с набережной у НКЦ «Казань». Однако большинство казанцев едут вплоть до «Миллениума» - благо плиты уже уложены. Правда, бдительность терять не стоит - здесь то и дело снует строительная техника, хотя никаких ограничительных знаков нет.

Следуем за группой велосипедистов в сторону моста «Миллениум» с четким планом попасть в парк им. Горького. Однако под мостом ждет разочарование в виде металлического забора, отделяющего набережную от Подлужной улицы. Ворота и дверь «заботливо» закрыты на замок с цепью.

Оставалось два пути - либо возвращаться и делать круг через строительную площадку, либо перебрасывать велосипед через забор высотой сантиметров 80. Трое молодых ребят избрали второй путь. Но как в такой ситуации быть, например, девушкам? И почему бы не облегчить жизнь горожанам, демонтировав хотя бы часть преграды?

На работу на велосипеде?

Весной 2017 года проектная артель Анжелики Мелентьевой презентовала свои разработки по организации велодорожек от Деревни Универсиады до центра Казани. Проект предполагает строительство 10,5 км пути через Оренбургский тракт, улицы Назарбаева, Петербургская, парк Тысячелетия, Право-Булачную к кремлю.

Подумали и о парковках. Их планируется построить у парков, площадей, учебных заведений. Проектная артель предложила и обустройство нескольких велопарков - в овраге «Старые Горки», парке Тысячелетия и детского велопарка у театра кукол. Обеспечить удобство и безопасность велосипедистов призваны два велопешеходных моста и велопешеходный тоннель.

Мэрия города выступила с одобрением планов артели. Однако все упирается в деньги. По подсчетам организации, для обустройства велодорожек без парков, мостов, точек проката необходимо 69 млн рублей. А вот для реализации всех задумок нужно более 600 млн рублей.

Мнения сторон

Что думают велосипедисты и водители по этому поводу?

Рамиль Галяутдинов, студент, велосипедист:

- У нас в городе нет хороших велопарковок, даже в центре мало. Вот и приходится цеплять свои велосипеды к заборам, столбам, деревьям. И это при том, что веложизнь в Казани очень активная. Я люблю ездить в парк «Крылья Советов», где обустроена лесная велотрасса. Часто с друзьями отправляемся к Голубому озеру, но там трасса довольно узкая. На ней нет полноценной обочины, мимо тебя проносятся машины: страшно. В городе установлены знаки и разметка, но, увы, автомобилисты мало с ними считаются. Поэтому чаще всего езжу в центре по тротуару, хотя и это не выход - мешаю пешеходам. Появление обособленных велодорожек со специальным покрытием будет идеальным решением проблемы.

Марат Хамитов, аспирант, велосипедист:

- Я уже два года активно перемещаюсь по городу на велосипеде. За это время объездил все районы Казани и могу с уверенностью сказать: кроме отдельных участков в центре, условий для нормальной и безопасной езды у нас нет. Живу в Советском районе, езжу по тротуарам, благо они в хорошем состоянии. Есть несколько парковок, но они у магазинов. Надеюсь, в будущем город сделают более доступным для велосипедистов: нужны дорожки, парковки, светофоры.

Иван Сухарев, инженер, водитель:

- Вопрос о велодорожках, по моему мнению, сейчас не совсем актуален по целому ряду причин. Под них выделят участок проезжей части, и это создаст сложность автомобилистам - дополнительная помеха, повышается риск ДТП. Как вариант - делать дорожки обособленно, между тротуаром и дорогой. Потенциальная сумма, выделяемая на велодорожки, тоже неоправданно большая. При том, что большинство велосипедистов на дорогах лишь в период с мая по октябрь. А остальные полгода дорожки не будут использоваться? Ради незначительного количества велосипедистов создавать полноценную инфраструктуру не совсем обоснованно. Мы пытаемся калькировать Европу, но там другой менталитет, отношение к соблюдению законов и правил.