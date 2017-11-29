24 ноября в России прошла черная пятница - день масштабных распродаж и огромных скидок. По крайней мере так обещали нам сотрудники маркетинговых и рекламных служб. Окончив дела на работе, корреспондент «КВ» вслед за сотнями казанцев направилась в один из крупных торговых центров города на, возможно, главную распродажу года.

На часах было около 18.00. Народу оказалось действительно много: от юных школьниц и студенток до семейных пар среднего возраста и пенсионеров. Каждый хотел сделать заветные покупки по обещанным сниженным ценам. Дополнительный ажиотаж создавали большие яркие надписи sale на витринах и промоутеры, зазывавшие не упустить такую выгоду. Добавьте ко всему этому появившиеся в магазинах новогодние атрибуты и песни и получите огромное желание затовариться всем чем надо и не надо.

Первым делом мы направились в известный магазин парфюмерии и косметики и были приятно удивлены скидками до 50%. К примеру, один из флаконов духов за 5999 рублей стоил 2999, другой (за 3199 рублей) можно было приобрести за 1599. Здесь действительно были выгодные предложения. Однако надо отметить, что подобные скидки на духи традиционно появляются за две-три недели до Нового года. Вспомнилось, что в конце декабря прошлого года мы закупались парфюмерными подарками для близких по таким же выгодным ценам. А вот на косметическую продукцию новых и выгодных предложений в черную пятницу не было. К примеру, мицеллярная вода стоимостью 307 рублей вместо 460 имела уже такую скидку с начала осени. Впрочем, как и помада, тушь, пудра, тональный крем и другая продукция для макияжа. В этой категории реального снижения цен по сравнению с предыдущими неделями мы не заметили.

Порадовал и другой специализированный магазин натуральной косметики по уходу за лицом и телом. Здесь крем для тела ценой 800 рублей и гель за 350 рублей вместе по акции можно было купить за 600 рублей. Но и в этом случае заслуги черной пятницы мало: подобные акции магазин проводит довольно часто. Причем время от времени можно застать и более выгодные предложения. В целом цены на парфюмерию и косметику казанцев радовали. В этих магазинах были очереди, ажиотаж и хаос.

Люди активно приобретали духи и подарочные косметические наборы. Консультантов на всех желающих порой даже не хватало.

А вот магазины по продаже одежды и обуви лично нас огорчили. Там не поленились выставить заманивающие надписи на витринах, но вот о щедрых обещанных скидках забыли. Распродажа была, но на старую коллекцию, которая опять-таки пылится с начала осени. Причем даже на такой товар цены оказались снижены всего на 30 - 40%. Разрекламированных 70 - 90% мы не наблюдали. Лишь в одном магазине застали «частичку» черной пятницы. Здесь в этот день любой товар - от летних кофточек до только поступивших новогодних платьев или зимних свитеров - можно было приобрести со скидкой 40%. Платье, которое еще вчера стоило 3699 рублей, в «пятницу» мы купили всего за 2220 рублей. За другой наряд из новой коллекции стоимостью 2600 рублей заплатили 1560. А вещи из старой коллекции были вдвойне выгодны. Летний ажурный топ уже со скидкой 800 рублей обошелся бы всего в 480 рублей. Но товар настолько залежался, что потерял первоначальное качество. В этом магазине нам пришлось простоять в очереди около 40 минут.

Что касается обуви, то этот сегмент оказался непоколебим перед черной пятницей. В обувных магазинах все проходило достаточно буднично и спокойно. На старую коллекцию стояли скидки 10 - 20%, а на новую не оказалось снижения цены ни на рубль.

В целом «пятница» прошла с ажиотажем, очередями, яркими вывесками, но без сумасшедших акций и распродаж на уровне 70 - 90%. Черная пятница в некотором смысле стала лишь однодневной репетицией предновогодних скидок. Вот там действительно можно будет найти выгодные предложения.