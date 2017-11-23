В феврале 2017 года мне исполнилось 80 лет. Слышала, что тем, кто достигает этого возраста, положена прибавка к пенсии в размере 4805 рублей. Правда ли, что с марта 2017 года моя пенсия должна была увеличиться?

Татьяна Сергеевна

Уважаемая Татьяна Сергеевна, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда в Ново-Савиновском районе г. Казани, каждому пенсионеру в составе пенсии выплачивается фиксированная выплата страховой пенсии. С 1 февраля 2017 года размер страховой пенсии по старости составляет 4805 рублей 11 копеек.

По достижении пенсионером 80 лет ему начинают выплачивать еще одну фиксированную выплату к страховой пенсии. Таким образом, восьмидесятилетним пенсионерам пенсия увеличивается автоматически на 4805 рублей 11 копеек. Перерасчет производится без подачи письменного заявления в органы ПФР.

Следует иметь в виду, что право на дополнительную фиксированную выплату имеют получатели страховых пенсий (до 1 января 2015 года - трудовых пенсий). Получатели же социальной пенсии права на получение удвоенной фиксированной выплаты страховой пенсии по достижении 80-летнего возраста не имеют.

Не имеют права на повышенный фиксированный размер пенсии и граждане, являющиеся получателями страховой пенсии по случаю потери кормильца. Граждане, получающие пенсию по случаю потери кормильца, могут рассчитывать на повышенный фиксированный размер страховой пенсии только в случае, если в возрасте 80 лет они перейдут на страховую пенсию по старости.

Кроме пенсионеров, достигших 80 лет, право на повышение размера фиксированной выплаты страховой пенсии имеет еще одна категория граждан - инвалиды I группы. Им данное повышение устанавливается вне зависимости от возраста уже при установлении пенсии по инвалидности, поэтому при достижении ими возраста 80 лет повторно повышение фиксированной выплаты страховой пенсии не производится.

Таким образом, получатели страховых пенсий по старости имеют право на получение повышенной фиксированной выплаты в связи с достижением ими 80-летнего возраста, если им не была установлена повышенная фиксированная выплата ранее в связи с инвалидностью I группы.